Horb a. N. Seit 20 Jahren gemeinsam zur Fitness

Nach Abschluss der Radsaison trifft sich die Fitnessgruppe ab Oktober jeden Dienstag um 20 Uhr in der Bildechinger Turnhalle. In den zur Verfügung stehenden 90 Minuten wird zunächst ein abwechslungsreiches Aufwärmprogramm in Form von Lauf-, Spiel- und Koordinationsformen umgesetzt. Daran schließt sich ein halbstündiges abwechslungsreiches Gymnastikprogramm, in dem Funktionsgymnastik, Rücken- und Bauchtraining sowie weitere Übungen mit kleinen Hilfsmitteln wie unterschiedlichen Bällen, Therabändern oder Kleinhanteln dazu dienen, die körperliche Fitness zu verbessern und zu erhalten. Den abschließenden Teil bilden jeweils kleine oder große vereinfachte Spielformen, in denen der Spaß am Spielen im Vordergrund steht.

Alle Programminhalte sind von Jedermann gut umzusetzen, da jeder seine eigene Belastung nach persönlichen Möglichkeiten steuern kann. Und dank der Erkenntnis, dass auch bei der Hallenfitness die gemeinsame Bewegung sehr viel mehr Spaß macht, ist die Teilnahme entsprechend positiv.

Um die Kameradschaft auch für die Zukunft weiter zu festigen, sind im Jubiläumsjahr eine Wanderung auf der Alb und eine zweitägige Radtour durch den Südschwarzwald, Rhein und das Markgräflerland geplant.