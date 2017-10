Horb a. N. Sein Ziel ist die Berufsweltmeisterschaft

Lukas Nafz möchte bei der Berufsweltmeisterschaft in Abu Dhabi dabei sein

Sein großes Ziel aber, wie er es selbst formuliert, ist, in die Zimmerernationalmannschaft zu kommen, um dann, möglicherweise bei den Berufsweltmeisterschaften (in Abu Dhabi) Teilnehmer sein zu können. Er "gibt alles", sagt er, damit er Bester wird und die gesteckten Ziele erreicht. Das erfordert viel Zeit. So trifft man ihn schon morgens vor Arbeitsbeginn in der Werkstatt an oder auch nach Feierabend bis in die späte Nacht beim Konstruieren. So entstanden bereits fast 20 Modelle, berichtet er begeistert. "Wenn man seine Ziele hat, muss man auch etwas dafür tun", lautet seine Devise.

Im väterlichen Betrieb ist Lukas Nafz für die Planung, er erstellt Werkpläne, zuständig. Sein Bruder übernimmt die architekturelle Arbeit. Die Zimmermänner sind spezialisiert auf Ökologie und ­Natürlichkeit im Zimmerhandwerk.

Und bei so viel ­Begeisterung, Können und ­genauer Zielsetzung kann man dem Landessieger Lukas Nafz für sein nächstes Ziel nur noch alle Daumen drücken.