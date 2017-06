Horb a. N. Seilspringen ist Herz-Vorsorge, die Spaß macht

Am Freitag zeigte Instruktorin Jasmin Holzer-Bartosch aus Epfendorf-Trichtingen, die im Namen der Deutschen Herzstiftung "Skipping Hearts"-Workshops leitet, der Klasse 4 c der Horber Gutermann-Grundschule, was mit einem Sprungseil alles im Namen von Bewegung und Gesundheit gemacht werden kann, und leitete eine schweißtreibende und kräftezehrende Bewegungsstunde zu fetziger Musik. Geübt wurde auch ein so genannter "Double Under". Darunter versteht man einen Sprung, während dem das Seil gleich zweimal um den Körper geschwungen werden muss.

Um die Kinder wieder zu mehr Bewegung zu motivieren, hat die Deutsche Herzstiftung das Präventionsprojekt "Skipping Hearts" initiiert. Denn wer bereits von Kind an einen gesunden Lebensstil (Bewegung, gesunde Ernährung) pflegt, verringert das Risiko, im Alter am Herzen zu erkranken, erfuhren die Viertklässler von Jasmin Holzer-Bartosch, die von Klassenlehrer Samuel Münz und Meret Hellstern, die ihr Freiwilliges Soziales Jahr an der Horber Gutermann-Grundschule verbringt, unterstützt wurden.

An Grundschulen wird mit einem kostenfreien zweistündigen Basis-Kurs die sportliche Form des Seilspringens – das "Rope Skipping" – vermittelt. Dieser besteht aus einem angeleiteten Workshop und vermittelt zahlreiche Sprungvariationen, die allein, zu zweit oder in der Gruppe durchgeführt werden können. Bei Interesse kann sich daran ein Aufbau-Training anschließen, das die Kinder auf einen Schulwettkampf vorbereitet.