Unter dem Motto "Segen bringen, Segen sein" wurden auch in Dießen die Sternsinger am Dreikönigstag ausgesandt. Sichtlich stolz zeigte sich Betreuerin Michaela Singer über die Tatsache dass in Dießen, einem der kleinsten Teilorte Horbs, gleich drei Gruppen mit insgesamt 13 Teilnehmern die frohe Botschaft an die Türen der Häuser überbringen werden. Auf die Türen wurde die Segensformel geschrieben. Diakon Karl Gemeinder segnete die Sternsinger und deren Kreide und entsandte die Sternsinger mit den Worten "Auf dass ihr stets auf offene Türen stoßen mögt" auf ihren Weg. Foto: Wagner