Horb a. N. Schwerstarbeit im wahrsten Sinne des Wortes

Die gut 120 Zuschauer, darunter auch Oberbürgermeister Peter Rosenberger, einige Gemeinderäte sowie die Verantwortlichen vom THW, der Polizei und des Malteser Hilfsdienstes, wurden von Abteilungskommandant Wilhelm Knödler ständig per Mikrofon über die einzelnen Schritte dieser Übung auf dem Laufenden gehalten.

Hier kam dem erfahrenen Feuerwehrmann seine Ruhe und Übersicht zugute, um im scheinbaren Durcheinander, das jedoch einer vielgeübten Logik folgte, den Überblick zu behalten und den Anwesenden immer genau die Informationen zu geben, die im Augenblick wichtig waren.

So wies er auch auf die "Nebenschauplätze" in der Dresdener Straße – hier war die Drehleiter und das große Tanklöschfahrzeug 24/50 im Einsatz – sowie in der Stadionstraße hin, von wo aus ebenfalls die Menschenrettung und der parallele Brandangriff sowie Aufbau der notwendigen Riegelstellungen liefen.

Im wahrsten Sinne des Wortes Schwerstarbeit bei dieser Übung leisteten wieder einmal die Atemschutzträger. Immer im Zweierteam drangen sie in die völlig verqualmten und heißen Räume ein und versuchten, die Eingeschlossenen zu bergen. "Versuchen sie mal mitten in der Nacht ohne Licht durch ihre Wohnung zu laufen. Sie werden sich sehr schnell irgendwo anstoßen – und die machen das in einer völlig fremden Wohnung, die auch noch brennt", verdeutlichte Knödler die Arbeitsbedingungen der Atemschutzträger. In diesem Fall ist ihnen die Bewältigung ihrer Aufgabe gut gelungen. Sie konnten alle Vermissten in die Obhut des DRK – Ortsgruppe Horb – übergeben, die sie fachmännisch versorgten.

Im Fazit dieser Übung durfte Knödler von einer sehr gelungenen Demonstration der Schlagkraft der Kernstadtwehr sprechen. Aus der Manöverkritik wurde Manöverlob, denn alle Aufgaben seien geordnet, ruhig und doch mit der gebotenen Eile abgearbeitet worden.

Auch Rosenberger lobte das ehrenamtliche Engagement der freiwilligen Feuerwehr. Er bedankte sich im Namen der gesamten Bevölkerung. "Wir brauchen euch ganz dringend", stellte der OB fest und fügte an, dass die Feuerwehr natürlich auch Geld kostet. Aktuell belaufe sich das Budget auf rund 370 000 Euro, doch werde man in Zukunft noch weitere 100 000 Euro drauflegen müssen.

Befördern durfte Rosenberger Jens Braitmaier zum Feuerwehrmann. Oberfeuerwehrfrau beziehungsweise Oberfeuerwehrmann wurden Nicky Schneiderhahn, Danny Lehmann, Felix Thumm und Nils Wistuba. Johannes Konrad wurde zum Hauptfeuerwehrmann ernannt.

Mit klingendem Spiel, unter bewährter Stabführung von Hubert Rasch, ging diese eindrucksvolle Hauptübung zu Ende.