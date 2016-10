Horb a. N. Schweizer Mittelalter, verzweigt nach Horb

Machtzentrum verlagerte sich in das Ostalpengebiet

Nach seiner Wahl verlor die Kyburg allerdings rasch an Bedeutung, auch wenn dort von 1273 bis 1325 die Reichskleinodien verwahrt wurden. Mit weiteren Gebietszuwächsen im Osten und mit dem Verlust der althabsburgischen Besitzungen zwischen Rhein und Alpen durch die Schweizer Habsburgerkriege im 14. und 15. Jahrhundert verlagerte sich das Machtzentrum des Hauses Habsburg-Österreich endgültig in das Ostalpengebiet. 1424 erwarb die Stadt Zürich die Grafschaft Kyburg. Der Erwerb dieser Grafschaft stellte für die Stadt den entscheidenden Schritt zur Bildung eines Territorialstaats dar. Nach einigem Hin und Her verzichtete der spätere Kaiser Maximilian 1499 auf seine Rechte und überließ die Grafschaft endgültig den Zürichern. Bis 1798 amteten nun vornehme Zürcher Bürger jeweils für sechs Jahre auf der Kyburg als Vogt, hielten Gericht und trieben die Abgaben ein. Obwohl sämtliche Besitzungen in der Schweiz durchweg für das Haus Österreich verloren waren und bei der Eidgenossenschaft verblieben, führte der österreichische Kaiser noch bis 1918 den Titel Gefürsteter Graf von Kyburg.

Nach ausgiebiger Besichtigung der Kyburg fuhr man zurück über die deutsch-schweizerische Grenze, um nach einem Mittagessen in Rielasingen diese auf der Fahrt nach Stein am Rhein erneut zu passieren. In der mit bemalten Häuserfassaden und Fachwerkhäusern gut erhaltenen Altstadt, wo der Rhein seinen Auslauf aus dem Bodensee nimmt, befindet sich das ehemalige Benediktinerkloster St. Georgen, das lehensrechtlich einst enge Verflechtungen mit heutigen Horber Teilorten besaß.

Das dem Heiligen Georg geweihte Benediktinerkloster wurde von Herzog Burchard III. von Schwaben und seiner Gemahlin Hadwig um 970 neben ihrer Burg auf dem Hohentwiel gegründet. Nach dem Tod Hadwigs im Jahr 994 gelangte das Kloster St. Georgen unter die Aufsicht des späteren Kaisers Heinrich II., ihrem Neffen und Erben. Auf Bitten der Mönche verlegte dieser das Kloster 1005 vom Hohentwiel an die Straßen- und Wasserkreuzung in Stein am Rhein.

Kloster verfügte auch in Rexingen über Zehntrechte

Zum Klosterbesitz zählte der Oberiflinger Widdumshof, dem 16 umliegende Dörfer zehntpflichtig waren. Dazu gehörten die Orte Dießen, Dettlingen, Bittelbronn und Grünmettstetten. 1245 belehnte der Abt des Georgsklosters den Ritter Volmar, Sohn des Vogts von Horb, mit dem sogenannten Ungerichtshof in Oberiflingen. Dieser Volmar gilt als Ahnherr der Herren von Neuneck. Das Benediktinerkloster verfügte auch im Horber Teilort Rexingen über Zehntrechte, die Berthold Ungericht von Sulz zu Lehen trug. Dieser überließ 1278 seine vom Kloster zu Lehen gehenden Zehntrechte den dortigen Johannitern, was von dem Horber Schultheißen Conrad Böckling und dessen Bruder Dietrich bezeugt wurde. 1289 verkaufte das Benediktinerkloster schließlich den sogenannten Ungerichtszehnten in Rexingen an die dortige Johanniterkommende.

Der Klosterbesichtigung schloss sich noch ein Bummel durch die Altstadt von Stein an, der allerdings ziemlich frostig ausfiel, zumal auf dem Feldberg der erste Schnee gefallen war. Trotz des kühlen Wetters zeigten sich alle Teilnehmer wieder einmal von der Jahresexkursion des Kultur- und Museumsvereins höchst begeistert.