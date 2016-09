Horb a. N. Schwätzen für Horber Stiftskirche

Am 7. Oktober wird im Horber Steinhaus ein Büchertisch aufgebaut sein. Der Erlös aus dem Verkauf kommt ebenfalls in voller Höhe der Horber Stiftskirche zugute. Der Verfasser signiert auf Wunsch seine – in der Regel in württembergischen Behinderteneinrichtungen hergestellten – Bücher individuell und "kallig-raffisch".