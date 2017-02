Horb a. N. Schwäbisch romantisch und kanadisch lyrisch

Los geht es am Freitag, 24. März, mit "Eure Jungs". Das Konzert beginnt um 20 Uhr, der Eintritt ist frei. "Eure Jungs" bezeichnen sich als "Die älteste Newcomer-Band Süddeutschlands". Die Akustikband um Songschreiber Falk Scheuber macht stimmungsvolle und romantische eigene Songs mit schmunzeligen schwäbischen und hochdeutschen Texten. Alle Musiker haben Jahrzehnte lange Bühnenerfahrung und sind in dieser Besetzung seit 2014 mit bereits großem Erfolg auf Tour durchs Ländle. Besetzung: Falk Scheuber (Songs, Gesang, Gitarre), Saffa Baschiri (Gitarre, Gesang), Victor Batscheff (Bass, Gesang), Thomas Amann (Akkordeon) und Franco Ragazzo (Percussion-Herdplatte)

Bereits zum zweiten Mal, begrüßt das Adler-Team am Samstag, 1. April, das "Leonard-Cohen-Projekt". Das Konzert beginnt um 20 Uhr. Tickets im Vorverkauf kosten 15 Euro. Das Konzert befasst sich mit Cohens Album "Songs of Love and Hate" aus dem Jahr 1971. Das Thema zieht sich wie ein roter Faden durch beinahe alle seine Werke. Deshalb wurde es auch zum Titel der ersten gemeinsamen Produktion des Leonard-Cohen-Projekts.

Die Musiker Manuel Dempfle (Gitarre, Background), Jürgen Gutmann (Gitarre, Gesang) und Thomas Schmolz (Gitarre) spielen vor allem frühe Lieder, die noch ohne große orchestrale Begleitung maßgeblich von der markanten Stimme und Gitarrenbegleitung Cohens geprägt sind.