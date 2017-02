Horb a. N. Schwäbisch mit humorvollen Eigenarten

Horb. Vor dem "Rednerpult mit Mikrofon" war zu lesen: "Wenn no älle wäret, wie i sei sodd." Gleich zum Einstieg zeigte er mit dem Spruch "D‘ Henna lamma saua, aber d’Saua lammer henna", dass das Spiel mit der Schwäbischen Sprache bei ihm Programm ist. Wollte er doch auch wissen, ob unter den rund 50 Gästen Menschen sind, die Schwäbisch als zweite Fremdsprache gelernt haben.

Müller ist Pastoralreferent und Mitarbeiter im Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg. Er legt auf seinen schwäbischen Dialekt viel Wert, tritt auch nur dort auf, wo man ihn versteht. Seinen Erzählungen zwischen seinen Liedern lauschend, fragt man sich oft "was ist wahr, was ist Witz (erfunden)". Er selbst erklärte natürlich, dass alle Geschichten außer einer wahr seien.

Bläck Sheep ist der Name einer Band, die ihre Anfänge im schwäbischen Oberland (Tafertsweiler) hat. Es sind vier Musiker, von denen drei Wolfang Müller heute nur noch virtuell begleiten, der aber auch als "schwäbischer Alleinunterhalter" das Publikum mitnehmen kann. Seine Songs – teils bekannte Schlagermelodien, denen er einen schwäbischen Text verpasst hat, laden ein zum Mitsingen. Seine Geschichten sind dem realen Leben, so wie dieses ihm begegnet, entnommen.