Horb a. N. "Schuppengebiet neuester Generation"

Für Blochwitz ist klar, dass hier die Leute die beispielsweise einen Oldtimer, ein Boot oder einen Caravan unterstellen wollen beziehungsweise eine gut belüftete, trockene und ebene Unterstellmöglichkeit für andere Gegenstände suchen, im Garagenpark eine bezahlbare Lösung finden. "Nicht nur in den Ballungsräumen sind die Unterstellmöglichkeiten rar, sondern inzwischen auch bei uns in der ländlichen Gegend." Blochwitz erinnerte daran, dass es früher gerade auf dem Land sogenannte Schuppengebiete gab. "Und das, was die Firma Faßnacht hier hinstellt, dass ist nichts anderes als ein Schuppengebiet der neuesten Generation und eben etwas größer." Dass Faßnacht mit diesem Projekt, dass nur ein paar Steinwürfe weit von seinem Hauptgeschäft entfernt liegt, genau den Trend der Zeit erkannte, dass zeigen auch die Abverkäufe der unterschiedlichen Boxen-Typen. "Wir können zwar noch von allen Größen einige anbieten, aber die Nachfrage bisher war enorm", freut sich der Unternehmer, der gestern mit der ganzen Familie – Frau, Tochter, Schwiegersohn und Enkel Luca – auf das Gelingen dieses Bauprojektes anstieß.

Mit von der Partie waren neben der Unternehmerfamilie auch Mitarbeiter Bruno Bischof sowie der Hochbauunternehmer Robert Theurer, der in Vertretung der Firma Hans-Jörg Theurer (Hoch- und Tiefbau), die die Mauern für die Garagen hochziehen, am Spatenstich teilnahm. Die Holzbauarbeiten werden selbstverständlich vom Bauherren selbst übernommen und wenn alles glatt läuft, steht die Basis-Anlage – ohne Außenanlage – bis Jahresende. "Da darf dann aber wirklich nichts dazwischenkommen", relativiert Faßnacht seine eigene Zeitplanung.

Alle Garagen werden mit einem Betonboden, einer gesicherten Belüftung und einem gedämmten Dachsystem verkauft (nicht vermietet) und sind videoüberwacht. Zum Komplettpaket pro schlüsselfertiger Garage gehören Stromanschluss und Beleuchtung. Sie gehören zu einem geschlossenen Garagenpark, zu dem die Zufahrt zwar jederzeit, jedoch nur mit Berechtigung möglich ist.

