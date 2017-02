Horb a. N. Schunkeln statt Streiten

Horb-Mührigen. "Mir send heut do zemma komma, om uff am Rathaus aufzuromma. Mir mache heut hier reinen Tisch, wias an dr Fasnet Sitte isch", verkündete Zunftmeister Florian Ranft.

Ortsvorsteherin Monika Fuhl wurde aus ihrem Rathaus geholt und die Narrenfahne gehisst. Für die komenden Tage soll der Sitzungssaal zum Tanzlokal werden. Schunkeln statt Streiten ist angesagt. Mit Singen und Tanzen sei es bei dem Geschäft nicht getan, warnte die Ortsvorsteherin. "Do muaß ma ällamal Sitzung macha, oftmals gibt’s da nix zum lacha." Doch der Zunftmeister verspricht, die Narren würden das Rathausgeschäft mit Jubel, Trubel, Heiterkeit schon machen.

Er hätte da schon einige Sachen gesehen, die hätte es bei den Narren gewiss nicht gegeben. So soll die Moni den Zeitler aus Horb vergrault haben. "Ich fürchte, du hosch z vill an dean na gemault", vermutete der Zunftmeister. Auch das Sonnensegel am Spielplatz ist für ihn alles andere als ein Schattenspender. "Des Deng schmeißt eiwandfrei sein Schatten voll end Böschung nei. Drom sitzad Kinder, ohne Witz, beim Sandla en der pralla Hitz." Das Problem sei inzwischen behoben, konnte Monika Fuhl berichten.