Horb a. N. Schultes verbarrikadiert sich

Der Schultes hatte sich im 1. Stock verbarrikadiert und war zunächst nicht bereit, den Rathausschlüssel herauszurücken. Zu Beginn des närrischen Spektakels begrüßte Zunftmeisterin Jutta Hellstern die vor dem Rathaus in Scharen herumstehenden Hästräger und Bürger und beklagte sich über den Schultes und seinen Ortschaftsrat. Sie verkündete: Narro, ihr Freunde aus Fern und Nah, die Fasnetszeit ist wieder da. Um die do drinna, die schlecht regieren, in Handschellen nachher abzuführen." Derweil lachte der Schultes aus seinem Fenster und ließ durch einen Diener sagen: "Ihr armseligen Gestalten, wollt unser schönes Dorf verwalten. Da lach ich einfach grad heraus, wir sind die Herren hier im Haus." Es nützte ihm aber alles nichts. Und schließlich, nach einigen Wortgefechten, kam der Schultes vors Rathaus und verkündete: "Den Schlüssel sollt ihr Narren haben, ihr dürft regieren in den nächsten Tagen. Verschont mich und den ganzen Rat, der ja nicht viel verbrochen hat." Im Verlauf der närrischen Schlüsselübergabe gab es noch eine Ordensverleihung und später die traditionelle Narrentaufe. Rings um das Rathaus hatten sich neben den zahlreichen Hästrägern auch die Kandl­dabber formiert und spielten einige närrischen Melodien. Der abgesetzte Schultes war schließlich froh, dass er und seine Getreuen von allem Unbill verschont blieben. Er wünschte allen für die nächsten Tage "viel Schbass bei der Fasnet uff d’r Gass".