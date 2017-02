Horb a. N. Schuldnerberatung in der Mühlener Remigiuskirche

Horb-Mühlen. Unter dem Motto "Schuldenfalle? Schuldenschnitt" findet am Sonntag, 19. März, um 9.20 Uhr ein Gottesdienst in der evangelischen Remigiuskirche in Mühlen statt. Jochen Kaiser von der Diakonischen Beratungsstelle Sulz wird von Pfarrer Johannes Unz vor der Predigt zum Thema Schuldnerberatung interviewt. Im Anschluss an den Gottesdienst wird Kirchenkaffee angeboten und es besteht die Möglichkeit, mit Jochen Kaiser ins Gespräch zu kommen.