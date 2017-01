Horb a. N. "Schulden runter, Investitionen hoch"

Die Erträge steigen im Jahr 2017 um 5,9 Prozent auf 54,6 Millionen Euro, die Aufwendungen um 5,3 Prozent auf 54,3 Millionen Euro.

Größten Anteil daran hat die Gewerbesteuer. Sie sprudelt. Bis Ende des vergangenen Jahres waren es schon 1,2 Millionen Euro mehr als geplant. Im Jahr 2015 nahm das Rathaus 6,1 Millionen ein. Für das abgelaufene Jahr waren 7 Millionen Euro geplant, tatsächlich landeten 8,2 Millionen Euro aus der Gewerbesteuer in der Stadtkasse!

Gut für Falschparker und Raser: Offenbar gab es im vergangenen Jahr weniger Kontrollen. Statt 452 000 Euro geplanter Bußgeldeinnahmen waren es nur 308 000 Euro.

Das Mehr an Einnahmen und weniger an Zinsen für Schulden führt dazu, dass das Rathaus in diesem Jahr knapp 5,7 Millionen Euro investieren will.

Die Hauptinvestitionen: 1,6 Millionen Euro für die Feuerwehrverlagerung in die Kaserne. 1 Million Euro für das Sanierungsgebiet Fruchtkasten/Innenstadt. Rosenberger: "In den nächsten drei Jahren wird hier 3,6 Millionen Euro investiert." Dazu gehören auch der geplante Steg zwischen Einkaufszentrum und Volksbank. In den Breitbandausbau werden die Stadtwerke dazu in diesem Jahr 1,346 Millionen Euro investieren. Die Bauarbeiten für das schnelle Internet in Betra, Isenburg, Dießen, Ihlingen und Mühringen starten im Frühjahr.

Die Mittel für den Unterhalt der städtischen Gebäude und Straßen wird um 300 000 Euro erhöht. Für die Kinderbetreuung bekommen die freien Trägen in diesem Jahr 650 000 Euro mehr Geld. Die Budgets für die Ausstattung der Bildungseinrichtungen steigt um 250 000 Euro. Die Budgets für die Ortschaften werden um 140 000 Euro erhöht.

Jede Menge kommunalpolitisches "Schwarzbrot". Da aber jedes geflickte Schlagloch, jeder neue Schultisch oder jeder neue Schulcomputer den Mehrwert für jeden Bürger gefühlt drastisch erhöht, völlig in Ordnung.

OB Peter Rosenberger: "Wenn ich lese, was da in Freudenstadt passiert: Die erhöhen nicht nur die Steuern, sondern auch noch die Kredite. Insofern können wir gemeinsam wirklich stolz sein auf diesen Haushalt. Schulden runter, Investitionen hoch – und das ohne Steuererhöhung."

Horb. Eine Vielzahl von Vorhaben werden unterstützt. Feuerwehr: Für die Retter gibt es mehr Technik, Geld und Sicherheit. Das Budget für Fahrzeugbeschaffungen wird von 150 000 auf 250 000 Euro erhöht. Dazu gibt es jährlich 20 000 Euro extra für persönliche Schutzausrüstung. Das Feuerwehrbudget wird um 30 000 Euro jährlich erhöht. Für das Mittlere Löschfahrzeug der Feuerwehr Ahldorf wird eine passende Garage gebaut. Kosten für die Stadt: 122 000 Euro.

Abgelehnt wurde der Antrag der ULH-Fraktion auf ein Bonus-Programm für die Retter, unter anderem mit Feuerwehrcard (Bonus im Hallenbad), kostenloses Schulessen und Kita-Besuch für Kinder von Rettern und bevorzugte Einstellung bei der Stadt von Feuerwehrleuten. Immerhin: Die Erhöhung des Korpskassenbeitrags kam durch.

OB Rosenberger: "Wir haben das Thema ausführlich mit der Feuerwehr diskutiert. Die haben vor allem Wert auf eine Verbesserung der technischen Ausrüstung gelegt." Grundschulen: Sie bekommen bis zum Jahr 2023 jährlich 40 000 Euro, um digital aufzurüsten. Farbbeutel-Fest: Der Jugendgemeinderat bekommt 5000 Euro für das Holi-Day Festival. Grund: Das erste Farbbeutel-Fest 2015 hatte ein Defizit von 2500 Euro. Tennisverein: Der TC Bildechingen bekommt 45 000 Euro aus der Rathauskasse für die Erschließungsbeiträge. Sportvereine: Der TSV Dettingen bekommt 5488 Euro für die Dachsanierung des Sportheims. Dazu noch mal 10000 Euro für die Sanierung des Kunstrasenplatzes. Ebenfalls zehn Tausender gibt es für den Reit- und Fahrverein Horb (Sanierung des Sandplatzes und der Reithalle), TC Nordstetten (Neubau von drei Tennisplätzen), Schützenverein und Schwarzpulvergilde Nordstetten (Sanierung der Schießbahn). Dachziegel: Für die Dachsanierung der Stiftskirche gibt es noch mal 9000 Euro. Projekt Zukunft: Es bekommt jetzt dauerhaft jährlich 3000 Euro mehr. ULH-Fraktionschef Hermann Walz: "Das scheint offenbar ein Verein zu sein, der mit den vorhandenen Mitteln nicht klar kommt. Es gehört hinterfragt, wie er mit Geld umgeht." Rosenberger verwies auf den Beschlussvorschlag, in dem das Projekt Zukunft – wie angeboten – Rechenschaft ablegen wird.

Der Verein "Füreinander-Miteinander" bekommt 3500 Euro und 450 Euro Raummiete für drei Veranstaltungen. Mehr Kohle für den Fachbereich 2: Insgesamt 250 000 Euro, unter anderem 5000 Euro für neue Möbel im Fachbereichsbüro, 190 000 Euro für Schulen für die Betreuung, 8000 Euro für die Bücherei und 25 000 Euro für Kindergärten (Bewirtschaftung und Grundstückspflege). Mobiles Bürgerbüro: Wenn eine Ortschaft es nicht bucht, bekommt es je Jahreswochenstunde 800 Euro im Budget gutgeschrieben. Gartenschaugelände: Die Markthalle wird für 18 500 Euro repariert. Die Bühne im Alten Freibad wird nicht mehr ausgeliehen, sondern für 7000 Euro gekauft. Dazu kommen 3500 Euro für Schilder zum Absperren. Synagoge Rexingen: Der Gemeindesaal im Erdgeschoss wird für 125 000 Euro aus der Stadtkasse saniert, der Rest kommt aus EU-Mitteln des Leader-Projekts. ULH-Fraktionschef Walz fragte nach, ob es weitere Fördermittel dafür gebe: "Ich habe beim Zentralrat der Juden angefragt. Die fördern das nicht." Joachim Patig, Fachbereichsleiter Zentrale Dienste: "Die Leader-Förderung ist so, dass eine weitere Förderung deren Fördersumme mindern würde." Windparks: Die Stadtwerke werden in den nächsten drei Jahren je drei Millionen Euro in Windparks investieren. Baugebiet Bittelbronn: Für 80 000 Euro wird die Entwässerung im zukünftigen Baugebiet Allmend eingebaut. Radverkehrskonzept: Für 30 000 Euro soll ein Fachbüro die ersten Schritte entwickeln. Weststadt: Ab Frühjahr wird hier ein Nahwärmenetz aufgebaut. Kosten: 210 000 Euro in der ersten Ausbaustufe.