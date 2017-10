Horb a. N. Schützen zieht es von weit her in den Hengewald

Horb-Betra. Sie kamen vom Bodensee, aus der Umgebung Hohenlohe, von Pforzheim, Donaueschingen, Rottweil und vielen anderen Städten im Land. Das von der SG Isenburg/Betra ausgerichtete 3D-Turnier "zur wilden Sau" ist bei den Bogenschützen sehr beliebt. Und mit mehr als 100 Anmeldungen war es auch in diesem Jahr wieder sehr gut besucht. Wenn man am Sonntagnachmittag im Hengewald unterwegs war, traf man immer wieder ganze Gruppen von Bogenschützen – jung und alt sowie ganze Familien.

Die Bogenschützen schießen auf 3D-Tierattrappen

Und dass das Turnier bei den Bo genschützen einen so guten Ruf hat, hängt auch mit der Lage des Turniers im Hengewald zusammen. Insgesamt 28 angelegte Zielstationen im Wald umfasst der Parcours. Die Bogenschützen schießen auf 3D-Tierattrappen in Form von Adlern, Wildsauen, Fischen, Elchen, Falken, Krokodilen, Fasanen und sogar ein Berglöwe war mit dabei. "Die einzelnen Tierattrappen sind", so Oberschützenmeister Kurt Quiskamp, "alles Unikate." Und jedes Jahr sind die Zielstationen wieder in einer anderen Gegend stationiert.