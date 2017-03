Horb a. N. Schützen ehren viele verdiente Mitglieder

20 Jahre: Predrag Baur, Bernhard Sattelberger, Otto Maier, Armin Doberstein, Peter Vogt, Simon Sickler, Holger Kraus, Michael Kronenbitter, Walter Kronenbitter und Horst Kocheisen

25 Jahre: Klaus Burt, Alexander Pfeiffer, Sigrid Wanner und Andreas Dölker

30 Jahre: Manfred Schmid, Roland Schmid, Wolfgang Kronenbitter, Andreas Dölker, Bernhard Wirth, Thomas Breier, Björn Hägele, Mario Ade, Markus Leber und Bernd Kuon

40 Jahre: Gerhard Czempik, Heidemarie Vees, Hans-Otto Steinhart, Hans Schneider, Gerhard Hägele, Bruno Grätzer, Gerhard Sattelberger und Heinz Sattelberger

50 Jahre: Hans Schmid, Rudolf Schmid, Erwin Maier, Siegfried Seeger und Ulrich Galsterer

60 Jahre: Richard Asprion und Josef Roth

Besondere Verdienste: Rudolf Schmid (Ernennung zum Ehrenmitglied), Roland Schmid, Manfred Schmid und Wolfgang Kronenbitter

Ehrungen für 20 Jahre Urkunde vom Verein und Vereinsnadel in Bronze: Predrag Baur, Bernhard Sattelberger, Otto Maier, Armin Doberstein, Peter Vogt, Simon Sickler, Holger Kraus, Michael Kronenbitter, Walter Kronenbitter und Horst Kocheisen

Für 25 Jahre Urkunde und Ehrennadel in Silber Deutscher Schützenbund, Urkunde und Ehrennadel in Silber Württembergischer Schützenverband: Klaus Burt, Alexander Pfeiffer, Sigrid Wanner und Andreas Dölker

Für 30 Jahre

Urkunde vom Verein und Vereinsnadel in Silber: Manfred Schmid, Roland Schmid, Wolfgang Kronenbitter, Andreas Dölker, Bernhard Wirth, Thomas Breier, Björn Hägele, Mario Ade, Markus Leber und Bernd Kuon

Für 40 Jahre Urkunde und Ehrennadel in Gold Deutscher Schützenbund Urkunde und Ehrennadel in Gold Württembergischer Schützenverband: Gerhard Czempik, Heidemarie Vees, Hans-Otto Steinhart, Hans Schneider, Gerhard Hägele, Bruno Grätzer, Gerhard Sattelberger und Heinz Sattelberger

Für 50 Jahre Urkunde und Ehrennadel in Gold Deutscher Schützenbund Urkunde und Ehrennadel in Gold Württembergischer Schützenverband: Hans Schmid, Rudolf Schmid, Erwin Maier, Siegfried Seeger und Ulrich Galsterer

Für 60 Jahre Urkunde und Ehrennadel in Gold Deutscher Schützenbund Urkunde und Ehrennadel in Gold Württembergischer Schützenverband: Richard Asprion und Josef Roth

Besondere Verdienste Rudolf Schmid Ernennung zum Ehrenmitglied, Roland Schmid, Verdienstehrenzeichen in Gold Württemb. Schützenverband, Manfred Schmid Verdienstehrenzeichen in Silber Württemb. Schützenverband, Wolfgang Kronenbitter, Verdienstmedaille in Bronze des Württembergischen Verbandes