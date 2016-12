Horb a. N. Schüler zeigen ihre Neugier

Rosenberger begann mit einer kurzen Rede, bevor er sich den persönlichen und fachlichen Fragen der Schüler stellte. Im Fokus stand dabei nicht nur die Stadt Horb mit seinen Bauprojekten wie das neue Einkaufszentrum, das neben dem Bahnhof entsteht, und die Hochbrücke, die die Kernstadt vom Durchgangsverkehr entlasten soll, sondern auch verschiedene aktuelle bundespolitische Themen. Es kamen Fragen zur Flüchtlings- und Asylpolitik der Bundesregierung und zur Europapolitik auf. Die Arbeit des Jugendgemeinderats wurde angesprochen und seine erfolgreichen Tätigkeiten gelobt.

Ein großes Thema war auch Rosenbergers Amt als Oberbürgermeister. Kritische Fragen zu seiner Kandidatur um das Bürgermeisteramt in der Stadt Mannheim wurden gestellt, seine erneute Kandidatur zum Oberbürgermeister von Horb im kommenden Jahr dagegen fand kaum Kritik bei den Schülern.

Rosenberger selbst lobte seine geldpolitische Haushaltsführung, denn die Stadt Horb sei in nur wenigen Jahren schuldenfrei geworden, und stellte seine Pläne für die neue Amtszeit vor, was die Schüler – wenn man die vielen Zwischenfragen bedenkt – wohl am meisten interessierte.