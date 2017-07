Horb a. N. Schüler werden zu Schauspielern, Tänzern und Akrobaten

Wie jedes Jahr entschieden sich die Schüler für eins der Fächer Kunst, Musik oder Sport und nahmen an der Kreativ-AG in ihrem Wunschfach teil. Sie stellten im Laufe des Schuljahres ein buntes Schauspiel zusammen.

Mister Fogg aus Jules Vernes "In 80 Tagen um die Welt" reiste mit der Inderin Aouda und seinem Diener Passepartout um die Welt, um eine Wette zu gewinnen. Er wurde von den Agenten Fix, Fox und Fuchs aus London verfolgt, welche nicht gerade begeistert von ihrem außergewöhnlichen Arbeitseinsatz waren. Auf ihrer Reise erlebten Mister Fogg, seine Mitreisenden und das Publikum in der Aula des MGG eine ganze Menge.

Die Chicagoer Bluesband der Schüler der Musik-Kreativ-AG begeisterte die Reisenden mit ihren Bluenotes, sie sahen die unterschiedlichsten Weltsportarten, wie zum Beispiel das Fußballspiel in Brasilien, das japanische Sumoringen oder den Golf in Schottland. Von der Sport-Kreativ-AG in Form der Pantomime dargestellt, durfte das Publikum die Sportarten erraten.