Horb a. N. Schüler stellen sich die Welt im Jahr 2036 vor

Obwohl die Verantwortlichen des Kunstvereins Oberer Neckar um ihren zweiten Vorstand Wolfgang Hehl insgesamt wieder 36 Schulen im ganzen Kreis Freudenstadt angeschrieben hatten und die Schüler zur Teilnahme aufforderten, war der Rücklauf in diesem Jahr mehr als bescheiden. Nur einige Klassen aus dem Martin-Gerbert-Gymnasium in Horb machten mit. Ungewiss bleibt, ob es am Thema, an der Altersgruppe oder am Preisgeld lag, dass so wenige junge Leute die Chance nutzten, ihr Talent einmal der breiten Öffentlichkeit zu präsentieren. Im vergangenen Jahr, als die Unterstufen dazu eingeladen waren, sich über das Mittelalter und die Zeit der Ritter visuelle Gedanken zu machen, konnten sich die Verantwortlich kaum vor Bildern retten.

So wurde es eben nur eine kurze Veranstaltung, zumal die Anwesenden der Preisverleihung auch über die Bildaussage und den Grund, warum diese sechs Bilder von den 20 eingereichten Arbeiten einen Preis bekamen, überhaupt nichts erfuhr. Benno Müller stellte den Kunstverein vor und Holger Korneffel die Bank. Die Künstler schnappten sich ihr Honorar – das war‘s.

Bis Freitag, 18. November, sind die Arbeiten in ihrer Gesamtheit noch in den Räumen der Kreissparkasse in Horb ausgestellt.