Horb a. N. Schüler stellen ihre Fitness unter Beweis

Weitere vier Disziplinen waren zu absolvieren: 30-Meter-/50-Meter-Lauf, Weitsprung (alternativ Seilspringen), Schlagball-Weitwurf und 800-Meter-Lauf.

In einer kleinen Feier wurden die Urkunden und Anstecknadeln in Bronze, Silber und Gold von der Sportlehrerin Claudia Hennig überreicht.

"Herzlichen Glückwunsch an alle erfolgreichen Berthold-Auerbach-Schülerinnen und Schüler beziehungsweise an unsere ehemaligen Viertklässler", schreibt die Schule in einer Mitteilung.

Das Sportabzeichen in Bronze, Silber und Gold an der Berthold-Auerbach-Grundschule erhielten folgende Kinder:

Bronze:

Christof Beuter, Leonie Brock, Emily Schlotter, Lina Schramm und Jana Schüle

Silber:

Alina Bok, Lea Appenzeller, Philipp Batsch, Anna-Patrice Eggebrecht, Lennard Kreidler, Elea Kramer, Josh Kirstein, Runja Ivanovic, Linus Hellstern, Miriam Peykow, Benjamin Rosenberger, Maxi Richter, Niklas Ranft, Eira Wend, Tim Waßerrab, Lena Traxler, Sonya Slobodyanik, Mia Singer, Lea Zeller, Florin Eipert, Marco Pfeffer, Levin Engelhardt, Matti Fink, Marvin Bender, Lena Wieschermann, Eirik Wend, Katharina Schwarz, Isabel Randecker und Jessica Peykow

Gold:

Leonie Kuhn, Felix Raible, Elena Neubauer, Janis Fischer, Mara Fischer, Jona Hartl, Xenia Bronner, Julius Schneiderhan, Patrik Lehnert, Metehan Maraslioglu, Benjamin Möller, Melissa Peifer, Sophie Freund, Lukas Gaiffi, Mina Hartl und Lara Hellstern