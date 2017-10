Horb a. N. Schüler lernen bei Schauversuchen

Horb. Im Rahmen der Schüler-Ingenieur-Akademie (SIA) kamen im September und Oktober Schülerinnen und Schüler des Profils Umwelttechnik des Technischen Gymnasiums Horb sowie der Rolf-Benz-Schule in Nagold an den Campus Horb, um an Lehrveranstaltungen teilzunehmen.