Horb a. N. Schüler erreichen Treppchenplätze

Horb-Altheim. Die Grund- und Werkrealschule Altheim veranstaltete auch in diesem Herbst wieder das bewährte Tischtennis Schulturnier unter der Leitung von Harry Blum, Vorsitzender der Altheimer Tischtennis Abteilung.

Bei den Klassen eins bis vier und der Klasse neun fand das Turnier großen Zuspruch, da es auch eine willkommene Abwechslung im Schulalltag ist.

An neun Tischen wurde in der Altheimer Turnhalle nach Turnierplänen gespielt, bei denen die Schüler in vier passende Leistungsgruppen eingeteilt wurden. Das Turnier wurde nach dem KO-Prinzip über einen Gewinnsatz gespielt, so dünnte sich das Feld schnell aus. Am Ende erreichten häufig Spieler im Turnier die Treppchenplätze, die schon im Tischtennisverein aktiv spielen und somit einige Spielerfahrung mitbrachten.