Horb a. N. Schüler bilden neue Vertretung

"In einer gemeinsamen Sitzung wurde am Dienstag auch die Satzung beschlossen", erklärt Cornelia Schäfer, die den Jugendgemeinderat betreut. Dabei habe man sich am "Arbeitskreis der Karlsruher Schülervertreter" orientiert. "Was den Namen ›Schülerstadtrat‹ angeht, sind wir noch nicht sicher, ob wir aus rechtlichen Gründen den Horber Rat ebenfalls in Arbeitskreis umbenennen müssen", so Schäfer weiter.

Vom Budget her wurden etwa 250 Euro kalkuliert, die im Jahr benötigt werden. Dafür sollen die Gelder des JGR etwas aufgestockt werden, damit der dem Schülerstadtrat das Budget zu Verfügung stellen kann.

Startschuss für den Schülerstadtrat wird nach den Sommerferien sein. Dann wird wieder ein neuer Vorstand gewählt. Treffen werden sich die Mitglieder zwei Mal im Schuljahr. Bei Bedarf auch öfter. "Das kommt natürlich darauf an, wie aktiv das neue Gremium in seiner Arbeit sein wird", sagt Schäfer.

Sinn des neuen Stadtschülerrats soll sein, eine Plattform zu schaffen, der Austausch mit anderen Schulen, die Organisation gemeinsamer und schulübergreifender Projekte, die Beratung über aktuelle Themen wie auch eine enge Zusammenarbeit mit der Stadt und dem Jugendgemeinderat.