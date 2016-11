Horb a. N. Schubser oder Schlag in den Bauch: Eskalierte der Streit in der Autowerkstatt?

Doch nichts geschah. Der Kunde brachte sein Auto nicht vorbei, verklagte den Händler jedoch beim Amtsgericht Rottenburg auf Rücknahme des Fahrzeugs und Rückabwicklung des Kaufvertrags. Dies sah der Händler wiederum nicht ein und so kam es zu einem Zivilprozess.

Hier räumte die Richterin dem Beklagten das Recht auf Nachbesserung ein und am 1. August erschien der Kläger mit dem Fahrzeug beim Händler, berief sich jedoch auf die schriftliche Vereinbarung, in der auch stand, dass er bei der Überprüfung seines Fahrzeugs anwesend sein darf. Dieses richterlich zugesagte Recht des "Dabeiseins" interpretierte der Kläger dann recht überspitzt.

Sicher hatte sich die Zivilrichterin nicht vorgestellt, dass der Kläger während der Inspektion dem Monteur nicht von der Seite wich und aus allen Perspektiven von jedem Handgriff Fotos und Videos machte. Parallel hatte er noch ein Ton-Aufzeichnungsgerät laufen, denn: "Ich war ja allein dort und musste beweissicherndes Material herstellen, um später alle Fehler und Mängel nachweisen zu können", erklärte er Amtsgerichtsdirektor Albrecht Trick im Rahmen seiner Zeugenaussage.

Dass dieses Vorgehen dem Werkstattinhaber überhaupt nicht passte, ist nachvollziehbar. "Ich bat den Herrn dann mehrmals, dass er mich und meinen Monteur nicht bei der Arbeit behindern soll. Er solle sich ans Tor der Werkstatt stellen, denn von dort aus würde er auch sehen, was wir machen", schilderte der KFZ-Meister vor Gericht. Der Kläger blieb aber solange in der Werkstatt, bis ihn der Angeklagte mit einem zugegebenen Schubser vor die Tür beförderte. Geschlagen oder Beleidigt hätte er den Kunden dabei niemals, betonte der Gebrauchtwagenhändler.

Der Kunde behauptete das Gegenteil, bot als Beweis sein mitgebrachtes Tondokument an und wunderte sich sehr, dass die Juristen ob solcher Weitsicht nicht unbedingt in Jubel ausbrachen. Als er wissen wollte, warum man seine "Beweise" nicht anhörte oder in die Entscheidungsfindung miteinfließen ließ, sagte Richter Trick etwas von prozessual verwertbaren Beweissicherungsverfahren und dass man bei Gericht eine ganz einfache Regelung habe: "Wir fragen – Sie antworten."

Nachdem man noch weitere drei Zeugen – alles Mitarbeiter der Autowerkstatt – gehört hatte und feststellen musste, dass diese alle angeblich nichts gehört hatten und zudem an kollektivem Gedächtnisverlust litten, stand die Überlegung im Raum, ob man ein Urteil sprechen oder das Verfahren einstellen soll. Der Anwalt des Beklagten nutzte dieses Angebot der Staatsanwaltschaft und sagte zum Beklagten, der das Ganze überhaupt nicht verstand: "So wird’s gemacht. Punkt, Aus, Basta – alles andere erklär ich Ihnen später." Der Vorsitzende folgte dem Antrag des Staatsanwalts und stellte das Verfahren ein. Die Gerichtskosten übernimmt nun der Staat, seine eigenen Auslagen muss der Beklagte selbst zahlen. "Die Stimmung damals war aufgeheizt, ein Wort ergab das andere und so ist die Situation einfach aus dem Ruder gelaufen", betonte Trick in seiner Zusammenfassung.