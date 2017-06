Horb a. N. Schrittgeschwindigkeit wird ignoriert

Die Vermutung, dass in den verkehrsberuhigten Bereichen der Horber Innenstadt kaum jemand Schrittgeschwindigkeit fährt, kann die Stadtverwaltung derweil nicht bestätigen. Auf Nachfrage des Schwarzwälder Boten sagt Rathaus-Sprecher Christian Volk: "Entsprechend den Ergebnissen der Geschwindigkeitsmessungen halten sich rund 80 Prozent der Autofahrer an die zulässige Geschwindigkeit. Beschwerden wegen zu schnellem Fahren sind in den vergangenen Monaten bei der Verkehrsbehörde nicht eingegangen." Allerdings muss Volk auch einräumen, dass die Messungen nicht ganz repräsentativ sind. Denn: In dem Zeitraum, in dem die Stadtverwaltung die Messungen durchgeführt hat, seien im Durchschnitt gerade einmal 20 Fahrzeuge pro Stunde durch den verkehrsberuhigten Bereich gefahren, so der Rathaus-Sprecher. Tatsächlich kann dieser Wert in der Neckarstraße zu Stoßzeiten aber durchaus pro Minute erreicht werden.

Auch Volk räumt daher ein: "Die Messungen wurden zu unterschiedlichen Tageszeiten durchgeführt, weshalb die Frequenz auch hier unterschiedlich war. Der Rückschluss, dass im Schnitt 20 Fahrzeuge pro Stunde durchfahren, wäre daher falsch und soll auch nicht vermittelt werden. Allerdings ist dies die einzige belastbare Zahl, die wir liefern können."

Andere Schlüsse als die Stadtverwaltung zieht die Polizei, deren Horber Revier sich direkt in der Neckarstraße befindet.

Trotz des starken Verkehrsaufkommens gibt es kaum Unfälle

"Die Neckarstraße ist für einen verkehrsberuhigten Bereich stark frequentiert. Das erleben die Horber tagtäglich", bestätigt Pressesprecher Thomas Kalmbach vom zuständigen Polizeipräsidium Tuttlingen. Positiv: "Trotz des starken Verkehrsaufkommens haben sich in diesem Bereich sehr, sehr wenige Unfälle ereignet", betont Kalmbach. Elf an der Zahl waren es laut Polizei seit 2015, in diesem Jahr kam es noch zu gar keinem Unfall. Kalmbach konkretisiert: "In fast allen Fällen waren es Parkrempler, die zu den Schadensereignissen führten. In zwei Fällen fuhren die Unfallverursacher aber tatsächlich zu schnell."

Zum Vergleich: Laut Polizei-Statistik ereigneten sich im Zeitraum 2015 und 2016 landesweit 1828 Verkehrsunfälle in verkehrsberuhigten Zonen. Traurige Bilanz: vier Todesfälle, 90 Schwer- und 416 Leichtverletzte – wohlgemerkt allein in Baden-Württemberg.

Eine einfache Lösung, den Verkehr in der Neckar- und Wilhelmstraße auszudünnen, wäre die Abschaffung der Einbahnstraßen-Regelung in der Schillerstraße. Wer zum Flößerwasen fahren möchte, müsste dann nicht mehr durch die Neckar- und Wilhelmstraße fahren, sondern kann von der B 14 direkt in die Schillerstraße einbiegen. Doch diese Variante lässt sich aus Sicht der Stadtverwaltung nicht umsetzen.

"Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens auf der B 14 und der fehlenden Möglichkeit, für den Verkehr aus Richtung Kreissparkasse eine zusätzliche Abbiegespur in die Schillerstraße zu machen, ist derzeit keine andere Verkehrsführung möglich", verdeutlicht Rathaus-Sprecher Volk, der den Blick aber schon einmal in die Zukunft richtet: "Mit dem Bau der Hochbrücke und einer entsprechenden verkehrlichen Entlastung sind sicherlich neue Verkehrsführungen in diesem Bereich denkbar, müssen jedoch dann von Verkehrsexperten entsprechend geprüft werden."

Und auch für die Neckar- und Wilhelmstraße gilt: Der momentane Status ist nicht in Stein gemeißelt.

Das Areal befindet sich sowohl in einem Sanierungsgebiet als auch im städtebaulichen Wettbewerb und soll in den kommenden Jahren umgestaltet werden. Volk ist sich sicher: "Neben einer Stärkung der Aufenthaltsqualität wird sich die Umgestaltung auch positiv auf den Verkehr auswirken." Außerdem gehe Oberbürgermeister Peter Rosenberger (CDU) laut Volk davon aus, dass am Ende des Jahres der Gemeinderat generell darüber diskutieren werde, wie mit dem Thema Verkehr nach dem Bau der Hochbrücke umgegangen wird. Dabei werde der Bereich rund um die Neckar- und Schillerstraße "eine besondere Rolle einnehmen", so der Rathaus-Sprecher.