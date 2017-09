Horb a. N. Schon jetzt echte Kletter-Künstler

Horb. Unter Bouldern, vom englischen Wort Boulder (Felsblock) abgeleitet, versteht man das Klettern ohne Kletterseil und Klettergurt an künstlichen Kletterwänden in Absprunghöhe. Also einer Höhe, aus der ohne Verletzungsgefahr von der Wand abgesprungen werden kann. Bouldern ist eine eigene Disziplin des Sportkletterns und hat seit rund 20 Jahren eine rasante Entwicklung erlebt. Nun ist sie auch in der Sonderpädagogischen Schule auf dem Horber Hohenberg angekommen.

Freitagvormittag wurde der neue Kletterraum im Beisein einiger Repräsentanten der Sponsoren, ohne die eine solch kostenintensive Anschaffung gar nicht möglich wäre, offiziell seiner Bestimmung übergeben. Schulleiter Joachim Straub, im schicken T-Shirt des Herstellers "Felsland Kletterwandbau" aus Gomaringen, erklärte seinen Schülern im Rahmen des Wochenlobs, einem kurzen Treffen, bei dem besondere Leistungen der zurückliegenden Woche gelobt werden, aber auch den Geburtstagskindern ein Lied gesungen wird, um was es geht. "Heute wollen wir mal unseren Besuch loben", sagte Straub, "denn das sind die Leute, die uns das Geld geschenkt haben, damit wir so ein tolles Kletter-Zimmer für euch bauen und einrichten konnten. Nun seht ihr zu den Namen auch mal die Gesichter."

Neben Robert Hermann von der Stadtverwaltung durfte Straub drei Vertreter der Daimler Benz AG begrüßen, die mit ihrer Initiative "Pro Cent" (für jeden von den Daimler-Beschäftigten gespendeten Cent legt das Unternehmen einen weiteren Cent oben drauf) einen "ordentlichen Batzen" zur Realisierung des Boulder-Raumes beisteuerten, wie Straub seinen Schülern erklärte. Betriebsrat Damir Brasnic, sowie Peter Blaurock und Projektinitiator Mike Broß sind extra für diese Eröffnung aus Sindelfingen angereist und zeigten sich beeindruckt, was aus ihrem "Batzen Geld" wurde.