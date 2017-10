Horb a. N. Schon früh lernen, wie man anderen hilft

Die Johanniter-Jugend legt auch Wert darauf, demokratisch organisiert zu sein. Auf regionaler, landesweiter und bundesweiter Ebene gibt es Jugendleiter und eine jeweilige Jugendversammlung; in manchen Fällen kommt noch eine Ortsjugendleitung hinzu. Ab 16 Jahren können Jugendliche eine Sanitätshelfer-Ausbildung machen und zu den "richtigen" Ehrenamtlichen dazustoßen.

Für Friedrichson war die Gründung der Johanniter-Jugend Horb-Nagold auch das Highlight des ersten Jahres. "Schon zum ersten Treffen kamen acht Kinder", freut er sich. Im Rahmen der zweiwöchentlichen Treffen macht die Gruppe auch Ausflüge, zum Beispiel wurde ein Rettungshubschrauber besichtigt. Auch für das Horber Sommerferienprogramm engagiert sich die Johanniter-Jugend; in diesem Jahr standen die Riesenrutschbahn, Schwimmen, ein Ausflug in die Wilhelma und das viertägige "Powerzelten" auf dem Programm, wodurch viele neue Mitglieder gewonnen werden konnten. 2018 will man wieder beim Programm dabei sein.

Johanniter-Jugend, das ist nicht nur Erste Hilfe, ist es Friedrichson wichtig zu betonen. Im kommenden Jahr sind schon einige zusätzliche Aktivitäten geplant, wie Disco-Schlittschuhlaufen, ein Wintersporttag, eine Jugenddisco in Freudenstadt, Besuch des Cannstatter Frühlingsfestes, Europapark und ein eigenes Sommerfest in Horb. Noch in diesem Jahr wollen die Kinder und Jugendlichen Kartons bemalen für das Johanniter-Projekt "Weihnachtstrucker". Weingart erklärt, was sich dahinter verbirgt: "Privatpersonen, Schulen, Kindergärten, Vereine oder Firmen können Pakete packen mit Grundnahrungsmitteln, Hygieneartikeln und kleinen Weihnachtsgeschenken für Kinder. Ehrenamtliche Lastwagen-Fahrer bringen diese in sehr arme Dörfer in Osteuropa. Die Menschen dort sind unglaublich dankbar. Selbst eine Zahnbürste zaubert ihnen ein Lächeln ins Gesicht." Wer selbst aktiv werden möchte, kann vom 25. November bis 19. Dezember Pakete in Horb bei "Videotaxi", bei der AOK, bei Real und bei Kaufland abgeben. Mit ihren beigesteuerten Kartons übernimmt die Johanniter-Jugend also nicht nur Verantwortung für ihre nächsten Mitmenschen, sondern auch für die in der Ferne.

Weitere Informationen: Die Johanniter-Jugend Horb-Nagold trifft sich alle zwei Wochen freitags von 17.30 bis 19 Uhr im evangelischen Gemeindehaus Hohenberg, Lerchenstraße 85. Das nächste Treffen ist am 13. Oktober. Neue Kinder und Jugendliche sind jederzeit willkommen. Ansprechpartner ist Marius Friedrichson, Telefon 07452/8878640, E-Mail marius.friedrichson@johanniter.de.