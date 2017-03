Horb a. N. Schock-Foto vom Saustall Hohenberg

ULH-Fraktionschef Hermann Walz beobachtet den "Saustall Hohenberg" schon eine Weile. Er drängt jetzt auf Verbesserungen: "Es wird nicht das eingehalten, was versprochen wurde."

Das Rathaus ist offenbar auch dran an dem Thema. Stadtsprecher Christian Volk: "In Bezug auf den Bereich des Horber Schulzentrums wurde mit den Anwohnern vereinbart, dass hier regelmäßig die Kehrmaschine zum Einsatz kommt, um rund um das Schulzentrum für ein Mehr an Sauberkeit zu sorgen. Auch laufen entsprechende Gespräche mit der Schule, wie hier Schülerinnen und Schüler sich für die Sauberkeit an und um ihre Schule stärker mit einbringen können."

Doch die bisherigen Bemühungen – viel haben sie offenbar nicht gebracht. Anwohner Gantner: "Ich habe mal beobachtet, wie Lehrer mit Schülern den Hang zum Häsler hoch sauber gemacht haben. Da war nur das Gröbste nach der Aktion weg."

Der Jugendgemeinderat will auch versuchen, die Müllferkel-Kids zu bessern. Stadtsprecher Volk: "Das Aufstellen einzelner Mülleimer, wie es der Jugendgemeinderat zusammen mit den Technischen Betrieben besprochen hat, soll in Verbindung mit den geplanten Aktionen (farbliche Fußstapfen, die auf Mülleimer in der Nähe hinweisen sowie Sprüche auf den Mülleimern, um diese deutlicher wahrzunehmen, aber auch der geplante Kurzfilm, in dem der Jugendgemeinderat auf die Wegwerfkultur aufmerksam machen will) möglichst dazu beitragen, dass Müll nicht achtlos weggeworfen werden soll und somit auch einen Beitrag dazu leisten, die Umwelt zu schonen. Zusätzliche Mülleimer bedeuten für den Bauhof auch einen gewissen Mehraufwand, der sich jedoch hoffentlich entsprechend auszahlt."

Farbliche Fußstapfen? Sprüche auf den Mülleimern? Wie man am Foto sieht, ist wohl mit der bloßen Existenz von Mülleimern den Ferkel-Kids nicht beizukommen.

Und Franz Gantner hat vielleicht auch eine Erklärung, warum nicht mal die Reinigungsaktion mit der Kehrmaschine rund um das Schulzentrum nicht so richtig klappt. Gantner: "Ich habe im letzten Jahr beobachtet, wie der Bauhof vier Woche lang seine Kehrmaschine gesucht hat. Dabei stand sie vor der Hohenberghalle!" Er findet das gar nicht lustig, sondern traurig. Gantner: "Das kostet mich als Steuerzahler ja jede Menge Geld!"

Für Gantner ist klar: Die Stadt sollte sich mal gründlich den Unterstand am Bolzplatz vornehmen. Er sagt: "Ich gehe da jedes Wochenende vorbei. Das Häusle sieht verheerend aus. Da ist die Stadt gefordert, den Müll vom Rasen zu entfernen. Wenn die Kids sehen, dass es sauber ist, wird es vielleicht besser!"

Was sagt das Rathaus dazu? Stadtsprecher Volk: "Die Meldung solcher Missstände kann zum einen auf jeder Seite der städtischen Homepage über den sogenannten Schadensmelder erfolgen. Zum anderen reicht natürlich auch ein kurzer Anruf beim Horber Rathaus, damit eine schnelle Eingreiftruppe vom Bauhof sich um die Angelegenheit kümmern kann."

Weitere Informationen: Szenen aus der verdreckten Stadt hat auch Michael Grüber in seinem Video "Licht und Schatten einer Stadt am Neckar" aufgezeichnet (wir berichteten). Er ist auf kulturkalender-horb.de zu finden.