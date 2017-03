Horb a. N. Schnittkurs für Obstbäume sorgt für Mitgliederzuwachs

Das vergangene Jahr wurde bestimmt durch die zahlreichen, aktiven Einsätze des OGV, wie Schriftführer Olaf Saeger t durchblicken ließ. So wurden über das Jahr die Grünanlagen, der Friedhof und der Verkehrsteiler sauber gehalten und von Unkraut befreit. Des Weiteren wurden vom Verein auch mehrere Tonnen Altpapier gesammelt, Nistkästen aufgehängt und das Bienenhotel versetzt.

Die Kameradschaftspflege kam beim OGV auch nicht zu kurz. Im Rahmen eines Besuchs des Lehr- und Versuchsgartens "Hofgut Tachenhausen", steuerten die Mitglieder mit dem Reisebus eine historische Stadtbesichtigung in Esslingen an.

Als besonderer Höhepunkt und großer Erfolg stellte sich die erstmalige Ausrichtung des Nikolausmarkts an der Waldblickhütte heraus. 80 Liter Glühwein, Bier, Waffeln und insgesamt 170 Würste waren bereits um 20 Uhr ausverkauft. Wegen der hervorragenden Resonanz im vergangenen Jahr steht der Nikolausmarkt somit wieder fest auf der Agenda des OGV.

Aus finanzieller Sicht verlief das vergangene Vereinsjahr erfolgreich, wie Kassierer Gisbert Singer ausführte. Der stellvertretende Ortsvorsteher Thomas Thannhäuser überbrachte Grüße der Ortschaftsverwaltung und nahm anschließend die Entlastung der Vorstandschaft vor.

In diesem Jahr ist wieder eine Maiwanderung des OGV für Mitglieder und Nichtmitglieder geplant, gab Schäfer in seinem Ausblick bekannt. Nähere Informationen sollen zeitgerecht folgen. Ebenso wird der OGV anlässlich seines 90-jährigen Bestehens am 3. September ein Fest in der Waldblickhütte veranstalten. Der Nikolausmarkt wird am 9. Dezember erneut an der Waldblickhütte stattfinden.

Sylvia Schmid und Bernhard Weißer erhielten für zehnjährige Mitgliedschaft das Bronzene Bäumchen des Landesverbands für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL). Das LOGL-Bäumchen in Silber wurde an Karin Breier für 25 Jahre Mitgliedschaft verliehen. Mit dem Goldenen LOGL-Bäumchen mit Silberkranz wurden Anneliese Meintel und Gottfried Schübel geehrt. Über den Goldenen Apfel durfte sich Beate Dettling für die 20-jährige Funktion im OGV freuen.