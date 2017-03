Horb a. N. Schnittkurs für Obstbäume bringt Mitglieder

Sehr gut besucht wurde auch der Schnittkurs für Obstbäume, den der Verein nicht nur Mitgliedern anbietet. Mehr als 80 Prozent der Teilnehmer waren keine Mitglieder des Vereins. Durch den Kurs konnte der OGV jedoch vier neue Mitglieder für sich gewinnen. Als besonderer Höhepunkt und großer Erfolg stellte sich die erstmalige Ausrichtung des Nikolausmarkts an der Waldblickhütte heraus. Wegen der hervorragenden Resonanz im vergangenen Jahr steht der Nikolausmarkt somit wieder fest auf der Agenda des OGV.

Aus finanzieller Sicht verlief das vergangene Vereinsjahr erfolgreich

In diesem Jahr ist wieder eine Maiwanderung des OGV für Mitglieder und Nichtmitglieder geplant, gab Schäfer in seinem Ausblick bekannt. Nähere Informationen sollen zeitgerecht folgen. Ebenso wird der OGV anlässlich seines 90-jährigen Bestehens am 3. September ein Fest in der Waldblickhütte veranstalten. Der Nikolausmarkt wird am 9. Dezember erneut an der Waldblickhütte stattfinden.