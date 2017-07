Horb a. N. Schneeweißes Pfauenglück am Neckar

Horb. Die Vorsitzende des Kleintierzüchtervereins: "Weiße Pfauen sind ganz selten. Es ist ein Riesen-Glück, denn so viel Nachwuchs hatten wir noch nie!"

Und: Es können noch mehr süße Küken werden. Denn: Eine Pfauenmutter brütet noch. Doch das große Glück am Neckar – es wäre fast schiefgegangen. Wüstholz: "Die eine Mutter war plötzlich verschwunden. Da haben wir die Eier aufgesammelt und in den Brutschrank getan. Mein Vater Rolf hat dann Henne gespielt, als sie geschlüpft sind: Er hat ihnen das Fressen beigebracht!" Noch mehr Glück: Die verschwundene Pfauenmutter kehrte zurück. Wüstholz: "Vermutlich hat sie die Schreie der Hähne im Tal aus Mühlen gehört."

U nd das Pfauenglück wird bald perfekt sein. Wüstholz: "Wir warten jetzt ganz in Ruhe, bis die Küken der anderen Mutter ausgeschlüpft sind. Dann werden wir alle Küken zusammen bringen. Die sind sehr gutmütig, das wird schon klappen." Okay. Und wann werden die Küken so prächtige Räder schlagen können? Wüstholz: "Bis sie die Körpergröße der Eltern erreichen. Das dauert kaum ein Jahr. Aber bis dass die jungen Hähne solch ein beeindruckendes Rad wie der Vater schlagen können, dauert es drei bis vier Jahre."