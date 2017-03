Horb a. N. Schnäppchen, Steinhaus-Kaffee und Stadtrallye

Horb. "Bisher hatten wir immer Glück mit dem Wetter", sagt Claudia Beuter vom Stadtmarketing. Und so war die Stadt in den vergangenen Jahren stets proppenvoll, wenn der Horber Frühling anstand. Der Mix in diesem Jahr bleibt der Bewährte: die Gesundheitsmesse, der elsässisch-schwäbische Markt und der verkaufsoffene Sonntag mit Sonderaktionen.

Alles für die Gesundheit

In der Neckarstraße, Gutermannstraße und in und an der Markthalle werden viele Organisationen, Selbsthilfegruppen, Vereine und Gewerbetreibende über das Thema Gesundheit informieren. Darüber hinaus gibt es Erste-Hilfe-Vorführungen des DRK Talheim in der Grundschule Horb. Von den Kräuterpädagogen bis zum Wundexperten sind wieder viele Bereiche vertreten.