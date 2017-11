Horb a. N. Schmuser und Maunzer suchen Hilfe

Horb-Altheim. In den vergangenen sieben Jahren hat das eine fürsorgliche Altheimerin übernommen und sich um die Tiere im Altheimer Schuppengebiet, ganz in der Nähe des Festplatzes, am Scheunenweg, gekümmert. Doch nun kann die Frau die Versorgung der Katzen, die sich in fünf der etwa 20 Schuppen einquartiert haben, nicht mehr wie zuvor übernehmen.

Unter den Tieren sind Schmuser, denen die Streicheleinheiten genauso wichtig sind wie das Futter oder Katzen, die zwar immer ihre ganze Lebensgeschichte vor maunzen, aber sofort abhauen, wenn man ihnen zu nahe kommt. Und da ist die ganz erfahrene, alte Katze, die "Mama" gerufen wird. Sie hat schon viele Winter draußen überlebt und weiß als routinierte Katze, dass sie notfalls viel schneller verschwinden kann, als die Menschen ihr folgen können. Es sind ganz besondere Charaktere, die im Altheimer Schuppengebiet ihr Katzenleben in freier Wildbahn verbringen. Immer auf der Suche nach Nahrung und Wasser. Sie alle würden den Winter ohne die Fürsorge von tierlieben Menschen nicht überleben. "Gerade im Winter brauchen sie mehr Nahrung als im Sommer. Je Tier kann man pro Tag mit einer 400 Gramm Dose Futter rechnen."

Gerade jetzt in der kalten Jahreszeit sind sie darauf angewiesen, dass ihnen tierliebe Menschen helfen, über die Runden zu kommen. "Es ist für die Tiere einfach die einzige Möglichkeit, über den Winter zu kommen – mit einer mageren Maus alle paar Tage haben sie keine Chance", so das pragmatische Fazit der Frau, die die sechs bis sieben frei lebenden Katzen versorgte.