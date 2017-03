Horb a. N. Schlossführung gibt Einblick in Geschichte

A ndrea hatte deutschlandweit Kontakte und war einer der Verfasser der Konkordienformel, eine wichtige protestantische Glaubensschrift. Er verkündigte auf Einladung des Barons in Wachendorf die reformatorische Lehre und predigte dazu persönlich in der Wachendorfer Kirche. Seine 31 Wachendorfer Predigten waren so bedeutend, dass sie sogar gedruckt wurden und 1566 erschienen.

Josef von Ow, der Neffe von Hans von Ow, bewahrte in den folgenden Jahrzehnten den evangelischen Glauben in Wachendorf. Da er kinderlos starb, ging der Besitz in die Hand Dietrich von Ows, der die Wachendorfer Kirche wieder von der römisch-katholischen Priestern betreuen ließ.

Heute erinnert an die evangelische Zeit Wachendorfs noch das Grabmahl Hans von Ows in der Kirche. Wachendorf gehört heute zur evangelischen Kirchengemeinde Mühlen und 326 von 1273 Einwohner sind evangelisch. Die Führung beginnt vor dem Schlosstor und ist kostenfrei. Im Anschluss besteht die Möglichkeit einzukehren.