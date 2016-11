Horb a. N. Schlange schon vor der Eröffnung

Horb. Der erste Tag startete fulminant für Hakan Akarsu und seine Schwester Hülya, die den Thomas Philipps Sonderposten-Markt gestern aufgemacht haben. Akarsu: "Morgens um 8.45 Uhr stand schon eine Schlange von 50 bis 60 Kunden vor der Tür. Die Einkaufswagen waren alle schon weg." Und die Daubs warten noch zehn Minuten vor dem Verkaufsleiter-Büro der Akarsus, ehe die Blumen zur Eröffnung übergeben werden können. Fritz Daub lächelt: "Ein gutes Zeichen, wenn der Händler Stress hat –­ dann läuft der Laden." Er schaut sich so lange mit seiner Frau Hannelore um: "Wir sind angenehm überrascht, wie professionell die beiden das gemacht haben. Wir sind sicher, dass Thomas Philipps ein Gewinn für Horb wird. Damit gibt es eine neue Anlaufstelle in der Stadt, wo man so gut wie alles bekommt."

Und auch die neue Pächter sind vom ersten halben Tag am Mittag schon begeistert. Marktleiter und Inhaber Hakan Akarsu: "Bisher war es ein großer Stress. Und es hat gut funktioniert – wir haben das Gefühl, dass das Konzept unseres Geschäfts gut bei den Horbern angekommen ist. Ich hoffe, dass wir die nächsten 20 bis 30 Jahre noch hier bleiben können."

Das hoffen natürlich auch Hannelore und Fritz Daub, die den ehemaligen Edeka im Herbst vergangenen Jahres gekauft hatten. Und seit dem Sommer, wie sie gestern erzählen, mit Thomas Philipps in Verhandlung waren. Fritz Daub: "Wir haben lange gesucht und uns intensiv mit möglichen Pächtern beschäftigt. Thomas Philipps in einer der größten Sonderposten-Anbieter Deutschlands und hat 3000 Mitarbeiter. Es hat nur zwei Sitzungen gebraucht, bis wir gegenseitig das Gefühl hatten, dass es hier gut zusammen funktionieren kann." Die Daubs haben den ehemaligen Edeka noch auf den neuesten Stand gebracht und beispielsweise 300 LED-Lampen eingebaut, damit der Sonderpostenmarkt auch möglichst wenig Energiekosten hat. Und die Parkplätze gestern Mittag waren auch dauernd belegt und begehrt. Sieht also so aus, dass das neue "Horber Kaufhaus" gut bei den Kunden ankommt. Damit könnte der Sonderposten-Markt mit 16 000 verschiedenen Artikeln zu einem Geschäft werden, welches die Stadt weiter belebt.