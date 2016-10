Horb a. N. "Scherzis" kommen mit ihrem "Böhmischen Traum"

Die musikalische Reise der Scherzachtaler startete im Jahr 1989 unter der musikalischen Leitung von Anton Gälle. Schon damals bestand die Kapelle aus Amateurmusikanten aus dem Großraum Ravensburg, woran sich bis heute nichts geändert hat. Angetrieben wurden die Musiker durch die Leidenschaft an der böhmisch-mährischen Blasmusik, teilt die Kapelle mit.

Eine richtungsweisende Entwicklung der Scherzachtaler Blasmusik begann 1996, als der Tenorhornist Norbert Gälle zur Feder griff und begann, selber Stücke zu komponieren und Noten zu schreiben. So war der legendäre Titel "Böhmischer Traum" geboren. Welchen Weg diese Polka nehmen würde, ahnte zu diesem Zeitpunkt noch keiner. Heute wird der Böhmische Traum weltweit gespielt und in den unterschiedlichsten Musikstilen interpretiert. Somit gehört er seit einigen Jahren zu den top fünf der weltweit meist gespielten Live-Titeln in der Unterhaltungsmusik.

Kapelle hat ihren ganz eigenen Stil