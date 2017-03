Horb a. N. Scheitle zum Schieben des Schäpfle-Schaums

Dass auch einst in Deutschland, wo heute Pilsdeckchen und Bierdeckel vor überlaufendem Schaum schützen, das perfekte Schaumkrönchen nicht unbedingt als "Blume des Mannes" betrachtet wurde, belegt ein Bierschaumabstreifer, der jüngst von den Nachtwächtern bei einer Auktion ersteigert wurde. Laut Aufdruck muss diese Zapfhilfe vor 1931 für die ehemalige Nordstetter Brauerei Schäpfle und deren Kunden hergestellt worden sein. Damals legte man wohl auf einen bis zum Rand gefüllten Bierkrug mehr Wert als auf eine schöne Schaumkrone, zumal ein Schoppen Bier nur 0,4 Liter fasste.

Die ehemalige Brauereigaststätte an der heutigen Ritterschaftsstraße war so einmalig wie ihr Name, mit dem vor allem diejenigen Gäste ihr Problem hatten, die des Schwäbischen nicht mächtig waren. Das über dem Eingang hängende Wirtshausschild liefert jedoch heute noch dem aufmerksamen Betrachter den eindeutigen Hinweis auf jenes konisch geformte Holzgefäß mit Stiel, das zum Schöpfen von Würze und Bier zu Zeiten gebraucht wurde, in denen es noch keine Pumpen gab.

Seit 1839 schöpfte der Bauer und Bierbrauer Christian Schneiderhan den eigenen Gerstensaft im Schäpfle, nachdem er das Gasthaus drei Jahre zuvor käuflich erworben hatte. Das frühere Lindenwirtshaus war 1803 von dem Horber Greifenwirtssohn Franz Josef Noll erbaut worden, der zuvor Wirt auf dem Taberwasen gewesen war. An ihn erinnern noch die Initialen auf dem Türsturz über dem Hauseingang. Zum Bierbrauen holte man das Wasser im Gewann Zeitenwiesen aus dem etwa 20 Meter tiefen Schäpflebrunnen, der am Ortsausgang von Nordstetten an der Straße nach Isenburg gelegen ist.

Christian Schneiderhan, der 1794 im damals noch vorderösterreichischen Dominium Nordstetten geboren worden war, erwies während der Revolutionsjahre 1848/49 dem habsburgischen Kaiserhaus seine besondere Reminiszenz. Nachdem die Deutsche Nationalversammlung in Frankfurt Erzherzog Johann zum Reichsverweser gewählt hatte, läuteten in Horb die Glocken mittags eine Stunde lang, feuerte die Bürgerwehr abends auf der Schütte drei Salven ab und man zündete einen Holzstoß an, dem auf der anderen Talseite ein Freudenfeuer entgegenflackerte, für das der Schäpflewirt 1100 Reisigbündel gestiftet hatte.

Der erste Schäpflewirt ging sogar in die Weltliteratur ein, als ihn Berthold Auerbach in einer seiner Schwarzwälder Dorfgeschichten verewigte. Der Geschichte "Ivo, der Hajrle" kann man entnehmen, dass das Schäpfle unter den Nordstetter Gastwirtschaften eine herausragende Rolle spielte, weil die "Horber Herren" nur hier verkehrten. Die feinen Herrschaften aus der Oberamtsstadt saßen in der Gaststube an einem durch einen Bretterverschlag abgesonderten Tisch, der das "Herrenstüble" genannt wurde. An diesem Tisch nahm auch Berthold Auerbach selbst gerne Platz, wenn er in seinem Heimatdorf auf Besuch weilte.

Zweiter Bierbrauer und Schäpflewirt war Matthäus Schneiderhan, der die Brauereigaststätte 1853 vom Vater übernahm. Auf ihn folgte 30 Jahre später dessen Sohn, der auf den Namen des Großvaters getauft worden war. Der 34-jährige Christian Schneiderhan starb jedoch im Jahr der Geschäftsübernahme und hinterließ eine Ehefrau mit dem noch ungeborenen zweiten Kind, das wiederum auf den Namen Christian getauft wurde. Die Witwe Maria Anna Schneiderhan heiratete 1884 den Bierbrauer Joseph Bock, der die Brauereigaststätte weiterführte.

Erinnerung an ein Stück untergegange Dorfkultur

An ihn erinnern seine Initialen auf den Türstürzen über dem Eingang zur Gaststube und über der Stalltür, die am Schäpfle bei verschiedenen Um- und Erweiterungsbauten angebracht worden sind. Auf seinen Stiefvater folgte in der vierten Generation Christian Schneiderhan als Bierbrauer und Schäpflewirt im Jahr 1919. Aber auch ihm war nur ein kurzes Leben beschieden. Christian Schneiderhan, dessen Name auf dem Bierschaumabstreifer zu finden ist, starb im August 1931 im Alter von 48 Jahren. Seine Witwe Sophie Schneiderhan sah sich mit ihren kleinen Töchtern Elisabeth und Maria in wirtschaftlich schwieriger Zeit gezwungen, die Brauerei aufzugeben. Die Schäpflebrauerei wurde als vorletzte Nordstetter Brauerei 1932 geschlossen. Bei der Geschäftsauflösung erhielt die verwitwete Schäpflewirtin freundschaftliche Unterstützung von der Brauerfamilie Zöhrlaut und seither wurde im Nordstetter Schäpfle Haigerlocher Schlossbräu ausgeschenkt.

Sophie Schneiderhan stand als Schäpflewirtin bis zu ihrem Tode im Jahr 1970 hinter dem langen Tresen und wurde bei ihrer Arbeit vor allem von ihrer Tochter Maria unterstützt. Zur Gastwirtschaft gehörte im ersten Obergeschoss ein Saal, in dem man bis in die fünfziger Jahre des letzten Jahrhunderts Feste aller Art feierte. Das ganze Dorf fand sich damals zu Hochzeiten oder zur Fasnet im Schäpfle ein. Den aufgegebenen Festsaal nutzte dann der Nordstetter Schützenverein, der das Schäpfle als Vereinslokal auserwählt hatte, bis zum Bau des neuen Schützenhauses als Luftgewehrbahn. 1952 erfolgte unter der Leitung von Dipl.-Ing. Olga Knecht aus Horb die Neugestaltung der Gaststube, die ihr Aussehen nicht mehr verändern sollte.

Seit 1970 hieß Maria Schneiderhan, Jahrgang 1921, als Schäpflewirtin die Gäste in der guten Stube von Nordstetten willkommen. Sie verbrachte bis zum Frühjahr 2011 ihr ganzes langes Leben im Schäpfle und schlief sogar in dem Zimmer, in dem sie geboren worden war. Sie hatte das Gastgewerbe sozusagen mit der Muttermilch eingesogen und war eine pflichterfüllte Gastwirtin vom Scheitel bis zur Sohle. Vor dem lieben Gott und Maria Schneiderhan waren alle Menschen gleich. Ob jung oder alt, arm oder reich, schwarz oder rot, verheiratet oder ledig, gestrauchelter Außenseiter oder ehrenwertes Ratsmitglied – Maria Schneiderhan behandelte jeden mit der gleichen Gastfreundlichkeit.

Abgesehen von den zum Pub beziehungsweise zur Pizzeria mutierten ehemaligen Brauereigaststätten Ritter und Maier ist in Nordstetten mit dem Schäpfle ein letztes Stück alter Dorfkultur untergegangen. Vor etwas mehr als 100 Jahren standen links und rechts der Nordstetter Hauptstraße mit dem Schäpfle, dem Ochsen, dem Ritter, dem Rössle, der Sonne, dem Adler, dem Maier und der Krone gleich acht Gastwirtschaften auf einer Strecke von gerade mal 400 Metern. Lediglich das Gasthaus Klink lag etwas abseits der Hauptstraße im Horber Gässle. Um diese Zeit haben fast alle Nordstetter Wirtshäuser ihr Bier noch selbst gebraut, dessen Qualität die Horber Oberamtsbeschreibung im Jahr 1865 lobend hervorgehoben hat: "Das Nordstetter Bier hat einen guten Ruf und wird theilweise nach Außen abgesetzt."

Der alte Bierschaumabstreifer kündet noch von der einstigen Nordstetter Bierseligkeit. Viele wie Pilze aus dem Boden geschossene Vereinsheime, ein verändertes Freizeitverhalten, Nachfolgeprobleme sowie eine immer aufwändigere Erlebnisgastronomie haben den alten Dorfwirtschaften in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts den Garaus gemacht. Zuerst starben die Brauereien dann die Gastwirtschaften. Der Bierschaumabstreifer wird im Nordstetter Schlossarchiv an ein untergegangenes Stück Dorfkultur erinnern.