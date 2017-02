Horb a. N. Schandflecken in der Natur

Horb-Talheim. Teuer kommt das besonders die Stadt Horb zu stehen. Denn jetzt muss der Bauhof anrücken und den Unrat entsorgen. Auf den Verursacher können die Kosten für solche Aufräumaktionen nur abgewälzt werden, wenn der irgendwie namentlich bekannt wird.

Dann wird "der Sachverhalt von Seiten der Stadtverwaltung Horb dem für Abfallrecht zuständigen Landratsamt Freudenstadt zur Durchführung der möglichen abfallrechtlichen Sanktionen und zur Verwertung in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren mitgeteilt", erklärt der Horber Stadtsprecher Christian Volk auf Anfrage. Doch nur in seltenen Fällen lassen sich die Müllverursacher bei ihren illegalen Aktionen ertappen oder hinterlassen Spuren ihrer Identität.

So ärgerlich diese Ablagerungen von Abfall sind, entsprechen sie dann doch eher der Seltenheit. Zumindest im großen Stil, denn "kleinere Ablagerungen" würden immer mal wieder vorkommen, heißt es von Seiten der Stadt. "Auffällig ist, dass in letzter Zeit die Hausmüllentsorgung immer stärker zunimmt." Besonders häufig wird Müll am Wanderparkplatz in Nordstetten, am Parkplatz Rauschbart und am Parkplatz Rauher Grund abgeladen.