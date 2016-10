Horb a. N. Schaltjahr, Kaltjahr – die Prognose traf leider zu

Die Wirte von Deutschlands schönstem Biergarten sind insgesamt recht zufrieden. Das klassische "Rauschbart-Göckele" ist in der Hitliste der Gäste weiter vorne, aber auch Bierbraten und Salat hat seine Fans gefunden.

Klar ist auch, so Singer: "Wir werden auf jeden Fall bis November hier in Horb sein. Ganz in Ruhe werden wir jetzt die Nacharbeiten machen – innen renovieren, eine Grundreinigung, die Geräte winterfest machen – ­das dauert erfahrungsgemäß zwei bis drei Wochen."

Erst wenn das vorbei ist, dann machen die beiden Urlaubspläne, so der Gastronom: "Erst mal wollen wir die Saison zu Ende bringen. Dann kommen wir runter. Danach werden dann Pläne geschmiedet."

Und während die Wetter-Experten vom Rauschbart trotz der skeptischen Prognose im Frühjahr doch noch ordentlich aus dem Jahr gingen, hat es einen anderen Freiluft-Gastronomen in Horb heftig erwischt. Carsten Müller, Chef vom Gleis Süd: "Die Baustelle am Bahnhof wurde pünktlich zum Start der Terrassensaison eingerichtet. Und pünktlich zum Ende wird sie abgebaut. Wenn wir nicht einen wirtschaftlich so stabilen Betrieb hätten, sähe es ganz anders aus." Chefin Daniela Stockburger fügt hinzu: "Wir sind noch zufrieden. Wir haben Glück, dass wir so treue Gäste haben."

Für Koray Yildiz vom La Dolce Vita war die Saison "bisher gut. Der Sommer fing zwar spät an, dafür ging er diesmal länger.“

Auch das Eiscafé Dolada in der Hirschgasse spricht von einer "guten Saison. Das Wetter stimmt für Eis und Kaffeespezialitäten."