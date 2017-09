Horb a. N. Schafft es Theurer sogar in die Bundesregierung?

Horb. Er läuft auf Hochtouren. Unterwegs im gesamten Bundesgebiet. Niedersachsen, Bremen, Ost-Tour. Bayern. Hessen. Natürlich ganz viel Baden-Württemberg. Und heute Abend auch in seiner Heimatstadt Horb. Michael Theurer kämpft für den Wiedereinzug der FDP in den Bundestag. Dafür, selbst ins deutsche Parlament zu ziehen. Und damit auch der erste Horber zu sein, der im deutschen Bundestag sitzt. Der baden-württembergische Landesvorsitzende der Liberalen hat den Listenplatz eins im Land. Die Umfragen der FDP sind konstant gut. Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, wenn es nicht klappen würde.

Für Michael Theurer wäre das der nächste Schritt auf der politischen Karriereleiter. Klar, Europa-Parlament war auch schon nicht so schlecht. Aber ganz ehrlich: Europa-Parlament ist maximal Europa League, der Bundestag dann eher schon Champions League. Für den früheren Horber Oberbürgermeister wäre es der bisherige Höhepunkt der Karriere.

Theurer merkt man den Rückenwind an. "Wir liegen mit unseren Themen richtig", ist er sich sicher. Und dann legt er, fast zum Beweis, los, welche Themen ihn umtreiben. Die Digitalisierung. "Das beginnt mit Infrastruktur. Ich habe vor 20 Jahren schon in Horb dafür gekämpft, Leerrohre in einigen Horber Stadtteilen verlegen zu lassen. Doch wo stehen wir jetzt in Deutschland. Nur 1,7 Prozent der Haushalte haben Glasfaser in ihrem Haus. Das ist der vorletzte Platz in der EU. Das ist ein Armutszeugnis für die führende Wirtschaftsnation der EU." Und auch für den Mittelstand will er sich einsetzen. Für Freiräume für die Menschen in kleinen und mittleren Unternehmen. Umso mehr freut sich Theurer, dass ihn das "Handelsblatt" als "Mr. Mittelstand" getauft hat. Dagegen habe er ein bisschen gezuckt, als er in der "Wirtschaftswoche" der neue Rainer Brüderle genannt hatte. "Nicht deshalb, weil ich Rainer Brüderle nicht als Mensch schätzen würde." Aber Theurer möchte als eigenes politisches Schwergewicht wahrgenommen werden, nicht als Duplikat.