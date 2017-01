Horb a. N. Schäferhundeverein mit neuem Namen

H orb. Einstimmig folgten die Mitglieder bei der Hauptversammlung im Vereinsheim am Neckartal-Radweg zwischen Horb und dem Ihlinger Neckarsteg den Anträgen, die der Vorsitzende Rudolf Lägeler gestellt hatte. Einen guten Start in das vergangenen Jahr hatte die Ortsgruppe. Sie lud zu einer Verkaufsveranstaltung der Firma Rondo in ihre Räumlichkeiten ein, die fast aus allen Nähten platzten. Zudem spülte dieser Abend eine stolze Summe in die Kasse des Vereins, betonte der Vorsitzende sichtlich zufrieden. Als überaus gelungen bezeichnete Lägeler das Kameradschaftsfest am 13. August auf der Übungsanlage im Neckartal, und auch die traditionelle Herbstprüfung am 5. November verlief reibungslos und gut. Sehr gut besucht war die gleichfalls traditionelle Schlachtplatte im November. Seinen Ausklang nahm das Vereinsjahr 2016 mit der Weihnachtsfeier Anfang Dezember im Gasthof Burg in Sulz.

Rudolf Lägeler erinnerte freilich auch daran, dass die Zahl der Mitglieder und aktiven Hundesportler derzeit doch "recht überschaubar" sei und sprach dabei etwa den Küchen- und Wirtsdienst, das Rasenmähen oder – wie aktuell – das Schneeräumen an, was alles das gesamte Jahr über von Mitgliedern gestemmt werden müsse. Um so mehr dankte er auch Jürgen Kraus, einer Art "Mädchen für alles" im Verein. Unter anderem war Kraus federführend mit verantwortlich für die Installation einer nun zeitgemäßen Flutlichtanlage, die das Üben für die Hundesportler doch mächtig erleichtert.

Abschließend warb Rudolf Lägeler für den Besuch der auf Freitag, 3. Februar, ab 19.30 Uhr wieder anberaumten Verkaufsveranstaltung der Firma Rondo, zu der bis zu 15 Paare erwartet werden.