Horb a. N. SAV-Ortsgruppe steht vor dem Aus

H orb-Mühlen. Mit der Abschlusswanderung wurde es allerdings dieses Mal nichts. Zu schlecht und ungemütlich war das Wetter am Sonntag. Vertrauensfrau Helga Mache blickte noch einmal auf die Wanderungen und Aktivitäten des vergangenen Jahres zurück. Höhepunkt des Wanderjahres war die Fahrt nach Südtirol, nach Onach im Pustertal. Zwölf Wanderer erlebten hier vom 14. bis 18. Oktober sonnige Tage mit schönen Ausflügen.

Die Ortsgruppe Mühlen des Schwäbischen Albvereins hat derzeit 28 Mitglieder, alle schon im fortgeschrittenen Alter. Im Mai 2017 informierte der Präsident des Schwäbischen Albvereins, Hans-Ulrich Rauchfuß, die Mitglieder des Oberen-Neckar-Gaus, dass der Gau sich auflöst. Die Ortsgruppe Mühlen sollte dem Zollerngau zugeordnet werden. Daraufhin hatte die Vorstandschaft des Schwäbischen Albvereins, Ortsgruppe Mühlen, beschlossen, sich nächstes Jahr nicht mehr zur Wiederwahl zu stellen und die Auflösung in die Wege zu leiten. Laut Satzung kann die Auflösung nur in einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und nur mit einer Mehrheit von vier Fünfteln der anwesenden Stimmberechtigten beschlossen werden.

Am 3. Oktober erging die Einladung zur außerordentlichen Mitgliederversammlung. Sie findet am 9. Dezember im "Grünen Baum" in Mühlen statt. Zweck ist die Auflösung der Gruppe. Die nette Gemeinschaft wird man aber deshalb bestimmt nicht aufgeben, sondern sich sicher auch weiterhin zu gemeinsamen Unternehmungen treffen, versicherte Helga Mache.