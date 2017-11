Horb a. N. Saunabetrieb neben der Metzgerei – auwei!

Das ganze Team des Theaterbrettle stellt immer das Bühnenbild in Eigenregie her. Dieses Mal waren auf der Bühne zwei Szenen gleichzeitig zu sehen. Rechts die Sauna beziehungsweise Metzgerfiliale und links der Ruheraum mit Umziehkabinen für die Sauna.

Die Bühnenbauer dachten da an alle Details. Sogar ein Saunaofen wurde angeschleppt. Hier kann man dem Team ein dickes Lob zollen. Auch die Bühnentechnik mit Achim Ehinger und Philipp Hofer ließ nichts anbrennen, Souffleuse Beate Hellstern hatte hinter dem Bild alles fest im Griff und die Darsteller konnten sich auf sie verlassen.

Elke Knöpfle darf Ortsvorsteherin sein

Toll war, dass die Truppe mit Marius Tittjung einen Neuzugang zu verbuchen hat. Und als Schreinerlehrling Stefan bestand er souverän die Feuertaufe auf den Theaterbrettern. Elke Knöpfle durfte in die Rolle der Ortsvorsteherin schlüpfen. Dies gefiel natürlich der wahrhaften Ortschaftsrätin besonders und sie zeigte ihren Mitstreitern wo der Hammer hing. Heinz Kronenbitter schlüpfte in die Schreinermeister-Rolle und so durfte er mit der hübschen Gemeinderätin Katrin (Diane Tittjung) heftig auf der Bühne flirten. Wobei die Diane mit den blonden Haaren die Blicke des Publikums auf sich zog.

Den Knaller brachte aber Ute Berger als Russin Olga Strawonitz. Nicht nur das Äußerliche passte voll, nein auch der russische Dialekt mit der Gesangseinlage der russischen Nationalhymne begeisterte und forderte etliche Lachslaven beim Publikum heraus. Sie verkörperte im Stück die Saunachefin und Fleischverkäuferin. So wusste die Russin natürlich nicht was "Grüß Gott" und so manche anderen schwäbische Ausdrücke bedeuteten. Da musste Lothar Kronenbitter, der den standhaften schwäbischen Metzger spielte, seine Angestellte mehrmals zum Gelächter aller über die Wurstwaren und Co. aufklären. Fretschge Beckenbach war Ratsmitglied Georg als Quotenmann und hatte es dort gegen die Frauenfront nicht einfach. Ein Treffen in der Sauna mit der Russin Olga und den heftigen Zuspruch zum Wodka bescherte ihm eine Zwangspause. Seine Frau Sandra (Angelika Knöpfle) konnte es gar nicht fassen, wo denn ihr Georg abgeblieben ist.

Aber am Ende war wieder alles gut. Karin Asprion (Gemeinderätin Rosa) durfte die umsorgte Mutter vom Schreinerlehrling Stefan spielen. Da hatte der junge Sprössling, der es faustdick hinter den Ohren hatte, seine Sorgen mit der Öko-Mutti. Einen schrägen Vogel durfte Markus Leber mimen.

Als Webefotograf Sebastiano Calda brachte er so einiges in der Sauna durcheinander. Für die Maske zeichnete sich Christine Beckenbach au. Die tollen Frisuren zauberten Renate Leber und Alexa Gaal an den Tag.