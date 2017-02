Horb a. N. Sanierung als Leuchtturmprojekt

Einziger Teilort mit einer deutlichen Zunahme der Einwohner

Fuhl sprach von einer guten Wohnqualität im Ort. Das Vereinsleben mit seiner guten Jugendarbeit könne sich sehen lassen. Mühringen habe als einziger Teilort eine Zunahme der Einwohnerzahl zu verzeichnen. Seit 2013 ist die Zahl um 46 Einwohner gestiegen. Ein Teil des Ortes ist schon mit relativ schnellem Internet versorgt, was noch weiter verbessert werden wird. Hier kann man zurzeit mit 16 000 M-Bits online gehen. Für den Rest und das Gewerbegebiet soll das Glasfasernetz noch in diesem Jahr ausgebaut werden. Demnächst wird ein Flyer mit überregionalen Wanderwegen in Richtung Zollernalb und Richtung Starzach herauskommen. Der Radexpress fährt jeden Sonntag von Ostern bis in den Spätherbst. Die HZL wirbt für ihren Radexpress mit schönen Wanderwegen. Natürlich wird das Ganze noch interessanter, wenn man durch den Anschluss an den Neckartalradweg einmal ein komplettes Radwegenetz bieten kann. Nur zehn Minuten braucht man von Mühringen bis zum nächsten Autobahnanschluss, und trotzdem bekommt man vom Verkehrslärm nichts mit.

Am 1. April findet die Stadtteilkonferenz zum Masterplan 2050 für Mühringen statt. Fuhl hofft, dass dann auch viele junge Menschen teilnehmen werden, wenn es um die Fragen geht, was das Leben für junge Menschen im Dorf lebenswert macht, und was sich die Mühringer für die Zukunft wünschen. Monika Fuhl geht das Ganze mit dem ihr eigenen Elan an. Die Sanierung des Ortskerns ist für sie dabei ein Leuchtturmprojekt, das den Leuten zeigen soll, es geht etwas im Ort. Sie habe ein sehr gutes Gespräch mit Oberbürgermeister Peter Rosenberger gehabt, berichtete Fuhl und betonte, dass der Oberbürgermeister sie in diesen Fragen sehr unterstütze.