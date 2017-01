Horb a. N. Sanfte Balladen und raue Protestsongs

Kieran Halpin lässt sich in keine Schublade stecken, heißt es in einer Pressemitteilung. Auf den Straßen und Bühnen dieser Welt zuhause, hat Kieran Halpin in vielen Jahren seinen ganz eigenen Stil entwickelt. Mit eindrucksvoller Stimme, mal sanft-rauchig, mal kristallklar, und einem unvergleichlichen Gitarrensound im Gepäck, präsentiert er Lieder, die unter die Haut gehen. Ob als sensible Ballade oder fetzig-rockiger Protestsong: Sie erzählen leidenschaftlich und humorvoll, gnadenlos direkt und ehrlich, berührende Geschichten aus seinem Leben.

Mit mehr als 20 veröffentlichten Alben, vier Songbooks und weit mehr als 160 Konzerten im Jahr gilt er als einer der Fleißigsten in der Akustik- und Folkszene. Viele seiner Songs wurden von mehr oder weniger bekannten Künstlern gecovert und sind in Clubs, Pubs oder auf Festivals zu hören. Kieran Halpin ist zuletzt 2013 vor einem begeisterten Publikum im Horber Kloster aufgetreten. Auf seiner Tour macht er dort wieder Halt. Der Eintritt kostet regulär 14 Euro. Ermäßigt sind es zehn Euro.

Weitere Informationen: www.kieranhalpin.com