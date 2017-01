Horb a. N. Sammeln für Kinder in Kenia

Insgesamt vier Gruppen von Buben und Mädchen sind in diesem Jahr unterwegs. In der St. Laurentius-Kirche wurden sie von Kaplan Thomas Stricker beauftragt, den Segen Gottes zu den Menschen zu bringen. Der Kaplan bedankte sich bei den Sternsingern, dass sie diese wichtige Aufgabe übernehmen. Bei ihren Besuchen berichten die Sternsinger den Bewohnern in den Häusern in Gedichtform von der Geburt Jesu und wünschen ihnen Gottes Segen. Mit Kreide schreiben sie über die Türen "20-C-M-B-17". Die drei Buchstaben bedeuten "Christus mansionem benedicat". Das heißt übersetzt "Christus segne dieses Haus".

In diesem Jahr ist der Erlös für notleidende Kinder in Kenia bestimmt. Die Sternsingergruppen werden von je einem Betreuer begleitet.