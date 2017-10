Horb a. N. Salut für den zweifachen deutschen Meister

Werner Blank freute sich besonders, dass auch die Jungschützen, vielleicht die künftigen Meister, die bereits an weiteren Erfolgen des SSV Nordstetten arbeiten, gekommen waren.

Mit zwei Meistertiteln, einmal sogar mit deutschem Rekord, war Ralf Strobel von den deutschen Meisterschaften heimgekehrt. Akribisch und professionell sei er die Sache angegangen und habe nichts dem Zufall überlassen, so Blank, nachdem er bei den Landesmeisterschaften im Juni noch nicht so ganz zufrieden gewesen war. So sei es kein Wunder, dass sich die Erfolge eingestellt hätten. Um solche Leistungen erbringen zu können, bietet die Anlage in Nordstetten, die im vergangenen Jahr saniert, modernisiert und mit dem neuesten Stand der Technik ausgestattet wurde, beste Voraussetzungen für die Vorbereitung auf Meisterschaften und Wettkämpfen.

"Nach Jahren sind wir jetzt wieder vorne dabei. Du bist der erste Pistolenschütz-Vorderlader des SSV Nordstetten, der einen Meistertitel holte", freute sich Blank. Weitere Goldmedaillen gewann Ralf Strobel am vergangenen Wochenende beim Deutschlandcup der Landesverbände in Hannover.