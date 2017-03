Horb a. N. Runder Tisch zum Wohnungsmarkt geplant

Horb. Beim Horber Caritas-Leiter Rüdiger Holderried kommen die Fälle an, in denen Personen trotz langer Suche auf dem Wohnungsmarkt nicht fündig werden. Neuerdings hat die Caritas im Schaufenster des Begegnungshauses in der Neckarstraße Wohnungsgesuche aufgehängt. So solle zum einen gezeigt werden, wie viele Leute schon lange ergebnislos suchen. Und Vermieter sollen die Möglichkeit haben, gezielt Angebote zu machen.

Holderried erwartet eine akute Verschärfung der Wohnungssituation, sollten die Bewohner der Appartements im Lotzer-Haus in der Horber Stadtmitte wegen mangelnden Brandschutzes demnächst ausziehen müssen. Damit wären auf einen Schlag mehrere kleine Wohnungen vom Markt genommen.

Die Sozialverbände und der Deutsche Mieterbund haben das Problem des mangelnden günstigen Wohnraums in Horb schon oft an die Stadt herangetragen, wie diese nun in einer Antwort auf Anträge von SPD- und OGL-Fraktion im Gemeinderat schreibt. "Gleichzeitig werden Befürchtungen laut, dass die Zahl der von Obdachlosigkeit betroffenen Personen deutlich steigen wird. Eine solche Entwicklung ist von Seiten der Stadtverwaltung jedoch noch nicht zu verzeichnen", heißt es darin. Noch nicht.