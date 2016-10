Horb a. N. "Rumblin’ Crew" lässt es im Rainbow kräftig rumpeln

Horb-Altheim. Der in den USA markenrechtlich geschützte Schlachtruf des bekanntesten Boxkampfansagers der Welt, Michael Buffer – "Let’s get ready to rumble" – wäre die wohl beste Vorwarnung für all jene, die noch nichts von der "Rumblin’ Crew" gehört haben. So viel sei gesagt: Es rumpelte und donnerte kräftig in Altheims Kult Musikschuppen.