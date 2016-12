Horb a. N. Ruhiges Jahr liegt hinter Feuerwehr Bildechingen

Abteilungskommandant Anton Gramer konnte fast die gesamte Abteilung Bildechingen begrüßen. Derzeit zählt die Feuerwehr Bildechingen 46 Mitglieder, davon zehn Jugendliche und vier Mitglieder der Alterswehr. 104 Stunden waren die Feuerwehrmänner im Einsatz, insgesamt waren elf Einsätze zu bewältigen. Gramer nannte einen schweren Verkehrsunfall mit zwei Lastwagen und den Containerbrand auf dem Haugenstein als schwerste Einsätze im Jahr 2016.

Zusätzlich verbessern die Feuerwehrmänner ihr Wissen laufend in Übungen und frischen Kenntnisse auch in Seminaren auf. In Altensteig wurde etwa die Übungsstrecke besucht. Einige der Feuerwehrkameraden legten zum ersten Mal das Leistungsabzeichen in Bronze ab. Die Hauptübung fand im Pfarrhaus in der Kappelstraße statt, zudem nahm eine Gruppe an der Katastrophenschutzübung in Freudenstadt teil. Sechs Feuerwehrmänner besuchten zudem eine Fortbildung zum Gruppenführer.

Abteilungskommandant Anton Gramer betonte, dass er hofft, dass das Jahr 2017 ebenfalls in guter Kameradschaft gemeistert wird. Schriftführer Bendict Schupp erklärte, dass im Vergleich zum Jubiläumsjahr 2015 hinter der Feuerwehr Bildechingen ein etwas ruhigeres Jahr liegt. So gab es fünf Ausschusssitzungen sowie 16 Gesamtwehr- und Gruppenübungen. Im Jahr 2016 wurde die Abteilung Bildechingen zu insgesamt neun Einsätzen alarmiert. Bereits im Januar wurde theoretisches Wissen mit einem Unterrichtsabend aufgefrischt. Bei der Narrenzunft Bildechingen absolvierten die Feuerwehrkameraden Sicherheitssachdienste.